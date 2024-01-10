- Spor

Y. Adana Demirspor: 2 - İstanbulspor: 2

Trendyol Süper Lig’in 16. hafta erteme maçında Y. Adana Demirspor konuk ettiği İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Y. Adana Demirspor: 2 - İstanbulspor: 2 mask

Hakemler: Murat Erdoğan, Çağlar Uyarcan, Murat Şener
Y. Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail, Semih, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Stambouli (Dorukhan Toköz dk. 63), Michut, Yusuf Barasi (Zeneli dk. 72), Akintola, Emre Akbaba, Nani (Tayfun Aydoğan dk. 87)
Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, İzzet Çelik, Mustafa Kapı, Abdulsamet Burak, Cisse, Osman Kaynak
Teknik Sorumlu: Serkan Damla
İstanbulspor: Alp, Duhaney, Okan, Simon Deli, Mehmet, Coly (Vefa Temel dk. 60), Ndao, Vorobjovas, Loshaj, Jackson (Mamadou dk. 72), Ethemi (Emir Gültekin dk. 72)
Yedekler: Mücahit Serbest, Sambissa, Imbula, Özcan Şahan, Bartu Kırtaş, Ali Yaşar, Traore
Teknik Direktör: Hakan Yakın
Goller: Yusuf Barasi (dk. 29), Gravillon (dk. 78) (Y. Adana Demirspor), Vorobjovas (dk. 80), Duhaney (dk. 84) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Mehmet Yeşil, Coly, Vefa Temel (İstanbulspor)

10 Oca 2024 - 22:11 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.664.617 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL