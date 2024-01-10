Fenerbahçe: 7 - Konyaspor: 1

Hakemler: Kadir Sağlam, Furkan Ürün, Anıl Usta
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Bartuğ Elmaz dk. 80), Crespo, Fred, İrfan Can Kahveci (Cengiz Ünder dk. 65), Szymanski (Umut Nayir dk. 46), King (Tadic dk. 66), Dzeko (Batshuayi dk. 46)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ (N’Zonzi dk. 67), Kahraman Demirtaş (Oğulcan Ülgün dk. 46), Guilherme, Soner Dikmen, Uğurcan Yazğılı, Prip (Muric dk. 46), Cicaldau (Niko Rak dk. 60), Moreno (Yasir Subaşı dk. 82), Emrehan Gedikli
Yedekler: Mehmet Erdoğan, Yunus Mallı, Oliveira, Cebrail Karayel, Mehmet Büyüksayar
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Dzeko (dk. 11 pen., 32 ve 41), Mert Müldür (dk. 42), Szymanski (dk. 44), Batshuayi (dk. 63), Uğurcan Yazğılı (dk. 83 k.k.) (Fenerbahçe), Guilherme (dk. 90) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Serdar Aziz (Fenerbahçe), Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ (Konyaspor)
Hakemler: Kadir Sağlam, Furkan Ürün, Anıl Usta
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.