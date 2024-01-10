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Fenerbahçe: 7 - Konyaspor: 1

Trendyol Süper Lig’in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Konyaspor’u 7-1’lık skorla mağlup etti.

İhlas Haber Ajansı
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Fenerbahçe: 7 - Konyaspor: 1 mask

Hakemler: Kadir Sağlam, Furkan Ürün, Anıl Usta
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Bartuğ Elmaz dk. 80), Crespo, Fred, İrfan Can Kahveci (Cengiz Ünder dk. 65), Szymanski (Umut Nayir dk. 46), King (Tadic dk. 66), Dzeko (Batshuayi dk. 46)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ (N’Zonzi dk. 67), Kahraman Demirtaş (Oğulcan Ülgün dk. 46), Guilherme, Soner Dikmen, Uğurcan Yazğılı, Prip (Muric dk. 46), Cicaldau (Niko Rak dk. 60), Moreno (Yasir Subaşı dk. 82), Emrehan Gedikli
Yedekler: Mehmet Erdoğan, Yunus Mallı, Oliveira, Cebrail Karayel, Mehmet Büyüksayar
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Dzeko (dk. 11 pen., 32 ve 41), Mert Müldür (dk. 42), Szymanski (dk. 44), Batshuayi (dk. 63), Uğurcan Yazğılı (dk. 83 k.k.) (Fenerbahçe), Guilherme (dk. 90) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Serdar Aziz (Fenerbahçe), Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ (Konyaspor)

10 Oca 2024 - 22:13 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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