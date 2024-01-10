Sağlık Bakanlığı toplamda 26.962 personel alımı yapacak!

Sağlık Bakanlığı personel alımı

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki eksikliği gidermek ve istihdamı artırmak amaçlı sağlık sektörü içerisinde bir alım gerçekleştireceğini duyurdu. Toplamda 26.962 doktor ve uzman doktor personel alımı gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı Resmi Gazete’den yayınlamış olduğu karar ile birlikte başvuru şartlarını belirledi.

2024 Ocak bakanlık personeli alımı

Eleman temini için güçlük çeken yerler ve hizmet dallarında sağlığın etkin ve verimli şekilde yürütülebilmesi amaçlı olarak istihdam edilecek personel sayısı 27.000 şeklinde tespit edildi. Paylaşılan ihtiyaca göre 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olacak şekilde 23.464 uzman doktor, 3498 doktor, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 9 ebe ve 2 hemşire sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Sağlık Bakanlığı dönem dönem personel alımı yapmaya devam ediyor. Bakanlık paylaşmış olduğu ilan ile birlikte 2023 yılı adına tespit edilen 27.000 sağlık personeli açığını paylaştı. Alınacak kadrolar ile birlikte bu açık kapatılacak. Bununla birlikte sektördeki istihdam oranı da artırılmış olacak. Paylaşılan ilanda doktor, sağlık teknikeri, sağlık memuru, uzman doktor, ebe ve hemşire alınacağı paylaşıldı. Konuyla ilgili detaylar henüz açıklanmamak ile birlikte ilerleyen günlerde yeni bir duyurunun paylaşılması bekleniyor. Şimdi gözler yeni duyurulara çevrildi.

Başvuru takvimi açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı paylaşmış olduğu 27.000’e yakın sözleşmeli personel alımı için başvuru takvimini henüz açıklamadı. Kılavuzun yayınlanması ile birlikte başvuru tarihleri ve de başvuru şartlarının da tek tek belli olacağı düşünülüyor. Başvuru işlemlerinin geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda internet üzerinden yapılması bekleniyor. Şimdi adaylar yapılacak yeni duyuruyu yakından takip ediyor.