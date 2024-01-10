10 Oca 2024 - 22:46- Asayiş G:

HATAY'DA DEPREM!

AFAD Hatay Samandağ’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
HATAY'DA DEPREM! mask
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Hatay'da deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre, Samandağ'da saat 22.38'de meydana gelen deprem 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti.

Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem kentte kısa süreli paniğe neden oldu.
# afad, oldu, Deprem

10 Oca 2024 - 22:46 - Asayiş

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