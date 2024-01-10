İzmit Belediye Başkanlığı için Mevcut Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Emre Andız, Hüseyin Erol, Hakan Tanta ve Ulaş Yıldız, Körfez Belediye Başkanlığı için ise Bozkurt Uslu, Emirşah Torun, Aynur Vergili, Tayfun Balıkçı ve Nurcan Kuşçu aday adayı olurken, partinin kararı merakla bekleniyor.
10 Oca 2024 - 23:05- Siyaset Güncelleme:
CHP İzmit ve Körfez’de ön seçime gidecek!
CHP Parti Meclisi’nde İzmit ve Körfez belediye başkan adayını belirlemek için üye bazında ön seçim kararı alındığı öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.