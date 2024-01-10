CHP İzmit ve Körfez’de ön seçime gidecek!

İzmit Belediye Başkanlığı için Mevcut Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Emre Andız, Hüseyin Erol, Hakan Tanta ve Ulaş Yıldız, Körfez Belediye Başkanlığı için ise Bozkurt Uslu, Emirşah Torun, Aynur Vergili, Tayfun Balıkçı ve Nurcan Kuşçu aday adayı olurken, partinin kararı merakla bekleniyor.