DİKKAT! YARIN 6 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK

|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|55506
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE
|BAĞDAT, BOZKURT MEVKİİ, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇINARLI CD., FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, SADIK SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., YALAK DERE CD.
|11.01. 2024
|09:30
|17:00
|55537
|KOCAELİ
|KARTEPE
|PAZARÇAYIRI
|PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YAYGINCA MEVKII
|11.01.2024
|09:00
|17:00
|55574
|KOCAELİ
|DARICA
|BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR
|AKPINAR, AKPINAR SK., AKTAŞ SK., ALİYE SK., ANKA SK., ARSLAN, ARSLAN SK., AŞIK VEYSEL CD., AYAN SK., AYDOĞAN SK., AYSENUR, AYŞENUR SK., BAHRİYE ÜÇOK CD., BAHTIYAR, BEKTAŞ SK., BEYIT, BEYİT SK., BORA, BORA SK., CENGIZ, CENGİZ SK., CEZBE, CEZBE SK., ÇAMDIBI SK., ÇAMDİBİ SK., ÇETİN EMEÇ CD., ÇUBUK, ÇUBUK SK., DEMIRCI, DEMİRCİ SK., DEVRAN, DEVRAN SK., DR.ZEKI ACAR, DR.ZEKI ACAR CD., DR.ZEKİ ACAR CD., ECEHAN SK., EDİP SK., EFLATUN SK., EĞİTİM CD., ERIS, ERİŞ SK., ESENGÜL SK., ESENTEPE, ESENTEPE SK., FERIT, FERİT SK., FÜSUN, FÜSUN SK., GAZANFER SK., GEÇİT SK., GEDİK SK., GENÇLİK SK., GÜMÜS, GÜMÜS SK., GÜRKAN SK., GÜRSEL, GÜRSEL SK., HANEDAN SK., HİSAR SK., HÜSAM SK., ILGAZ SK., ISTASYON, ISTASYON CD., İNCİ SK., İSTASYON CD., KAFKAS, KAFKAS SK., KANDİL SK., KARAHİSAR SK., KARTOPU SK., KATİP SK., KAYMAZ SK., KEŞİF SK., KIRÇİÇEĞİ SK., KISA, KISA SK., KISMET, KISMET SK., KOSOVA SK., KÖRFEZ CD., KÖŞK SK., KUBİLAY SK., KUTUP, KUTUP SK., KÜÇÜK, KÜÇÜK SK., MAHİR SK., MEHMET AKİF CD., MENEKŞE SK., MERCAN, MERDIVEN, NACAR SK., NAMZET SK., NUH SK., ORTANCA SK., ÖZDEL SK., REİS SK., REŞİT SK., SACİT SK., SAHRA, SAHRA SK., SEREF, SERTTAS SK., SERTTAŞ SK., SEVDA, SEVDA SK., SEVKET, SILA SK., ŞEREF SK., ŞERİFE SK., ŞEVKET SK., TALEBE, TALEBE SK., TELSIZ, TELSİZ SK., TEPECIK, ULAS, ULAŞ SK., ÜNLÜ SK., VEZIR, VEZİR SK., YARENLER, YARENLER SK., YENİ BAHAR SK., YENİCE SK., YESIL, YEŞİL SK., YEŞİLVADİ SK., YILMAZ, YILMAZ SK., YÜKSEL SK., ZÜMER, ZÜMER SK.
|11.01.2024
|08:30
|16:00
|55577
|KOCAELİ
|DARICA
|NENEHATUN, PİRİ REİS
|BERİL SK., CİVAN SK., EGEMEN SK., ERASLAN SK., UGURLU, ÜZÜM, ÜZÜM SK.
|11.01.2024
|09:00
|17:00
|55600
|KOCAELİ
|KARTEPE
|BALABAN, SUADİYE
|BALABAN CUMHURİYET CD., BELLİSAN SK., CEVİZLİK EVLERİ SK., DEMİRCİLER SK., DIZDAROGLU, DİZDAROĞLU CD., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTIN KERIMOGLU, DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., FERHAT AĞA SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, RAUF EFENDİ SK., SUBAŞILAR SK.
|11.01.2024
|09:00
|17:00
|55615
|KOCAELİ
|İZMİT
|KÖRFEZ, SANAYI, SANAYİ
|AKASYALI SK., ANKARA KARAYOLU CD., ARSLANKAYA SK., BEYLİK SK., ÇELIKYAY, ÇELİKYAY SK., D-100 KARAYOLU CD., EMIN, FABRİKA SK., FEVZI ÇAKMAK, GAMZELİ SK., GÜRTAY, HAYRETTİN UZUN CD., İZMİT SANAYİ SİTESİ 14. CD., İZMİT SANAYİ SİTESİ 4. CD., KERKÜK SK., KORAY SK., KÖPRÜBASI CD., KÖPRÜBAŞI CD., KUMLUK SK., ÖMER TÜRKÇAKAL BULVAR, ÖZ BURÇAK SK., ÖZSU SK., SERİN SK., TAN, TAN SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YUDUM, YUDUM SK., ZEYTİNDALI SK.
|11.01.2024
|09:00
|10:00
|55616
|KOCAELİ
|İZMİT
|KÖRFEZ, SANAYI, SANAYİ
|AKAĞAÇ SK., ALTINLI SK., BAKÜ SK., BEYLERBEYİ SK., D-130 KARAYOLU CD., ESENYOL SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., FIRAT SK., GÜLGONCA SK., KOCAER SK., KORKMAZLAR SK., KOZALI SK., KUMSAL SK., KUZEY SK., NANE ÇIÇEGI, ORMAN GÜLÜ SK., PETROL SK., PINAR SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SEYHAN SK., TAMÇELİK SK., ZEYTINDALI
|11.01.2024
|12:00
|13:00
|55617
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|İNÖNÜ, ÖZGÜRLÜK
|135. SK., 136. SK., 144. SK., 146. SK., 199. SK., PIR SULTAN CD.
|11.01.2024
|09:00
|17:00
|55618
|KOCAELİ
|İZMİT
|SANAYI, SANAYİ
|ÇINARLI, ÇINARLI SK., EMİN SK., GAMZELI, GENÇLER SK., GÜRTAY SK., KAHYA KADIN CD, KOZALI, KÖPRÜBASI, KÜLTÜRLÜ SK., LALEZAR SK., PINAR, SEYITOGLU, SEYİTOĞLU SK., UZAK SK.
|11.01.2024
|09:00
|13:00
|55625
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|ADEM YAVUZ, INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖZGÜRLÜK, TATLIKUYU
|128. SK., 129., 129. SK., 131., 131. SK., 132., 1320. SK., 133. SK., 134. SK., 135/1., 150., 150. SK., 152., 152. SK., 2206. SK, 2301. SK., 2301/1. SK., 2302. SK., 2302/1. SK, 2302/1. SK., 2303., 2303. SK., 2304. SK., 2304/1. SK., 2305. SK., 2305/1. SK., 2306., 2306. SK., 2306/1. SK., 2307. SK., 2308., 2308. SK., 2309. SK., 2310. SK., 2310/1. SK., 2311. SK., 2311/1. SK., 2311/2., 2311/2. SK., 2312., 2312. SK., 2312/1. SK., 2313/2. SK., 2314. SK., 2315. SK., 2316. SK., 2316/1. SK., 2316/2. SK., 2316/3. SK., 2316/5. SK., 2317. SK., 2318., 2318. SK., 2319. SK., 2320. SK., 2321., 2321. SK, 2321. SK., 2322. SK., 2323., 2323. SK., 2324/1. SK., 2325. SK., 2325/1. SK., 2326. SK., 2326/1., 2326/1. SK., 2327., 2327. SK., 2327/1. SK., 2327/2. SK., 2328. SK., 2329/1. SK., 2333., 2333. SK., 2341. SK., 2342., 2342. SK., 2343., 2343. SK., 2344. SK., 2345. SK., 2346. SK., 2348., 2348. SK., 2348/1. SK., 2350. SK., 238., 238. SK., 238/4., 238/4. SK., ADEM YAVUZ, ADEM YAVUZ CD., FATİH CD., KARACAOGLAN, OSMAN GAZI CD., OSMAN GAZİ CD., PIR SULTAN, PİR SULTAN CD., UĞUR MUMCU CD., YENİ BAĞDAT CD.
|11.01.2024
|09:00
|17:00
|55626
|KOCAELİ
|GEBZE
|INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖZGÜRLÜK
|124., 124. SK., 124/1., 124/1. SK., 136., 138., 138. SK., 140. SK., 142. SK., 143. SK., 143/1. SK., 145., 145. SK., 147., 147. SK., 147/1. SK., 147/2. SK., 153/1., 159. SK., 170. SK., 220., 220. SK., 220/1., 220/1. SK., 222., 222. SK., 222/1. SK., 222/2. SK., 222/3., 224., 224. SK., 226. SK., 228., 228. SK., 230., 230. SK., 230/2. SK., 232., 232. SK., 240., 240. SK., 242. SK., 242/2., 242/2. SK., 242/3., 242/3. SK., 246., 246. SK., 248/2., 248/2. SK., 253. SK., 253/2. SK., 255. SK., 255/1., 255/1. SK., 255/2., 255/2. SK., 255/3., 255/3. SK., 268. SK., 270. SK., ISTIKLAL, İSTİKLAL CD., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., UGUR MUMCU
|11.01.2024
|09:00
|17:00
- Gündem
DİKKAT! YARIN 6 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK
SEDAŞ'ın planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın (11 OCAK 2024 PERŞEMBE) 6 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak.
# SEDAŞ, elektrik kesintisi, Kocaeli, Kartepe, Gebze, karamürsel, Çayırova, Darıca, İzmit, Ankara, 2024, cumhuriyet, yeni, eğitim
10 Oca 2024 - 23:16 - Gündem Yazdır
Muhabir Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.