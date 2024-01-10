- Gündem

Kocaeli'de yarın hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; yarın için Kocaeli hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık ise 5 derece olarak ölçüldü.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Kocaeli'de yarın hava nasıl olacak? İşte detaylar... mask

KOCAELİ'DE YARIN HAVA NASIL OLACAK?

SaatSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
PERŞEMBE24.00 - 03.005585516
PERŞEMBE03.00 - 06.005583112
PERŞEMBE06.00 - 09.00668828
PERŞEMBE09.00 - 12.005579413
PERŞEMBE12.00 - 15.006679412
PERŞEMBE15.00 - 18.007787311
PERŞEMBE18.00 - 21.00778737
PERŞEMBE21.00 - 24.00558628
# Hava durumu, Kocaeli, Hava

10 Oca 2024 - 23:21 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.664.617 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL