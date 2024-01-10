10 Oca 2024 - 23:21 - Gündem

Kocaeli'de yarın hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; yarın için Kocaeli hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık ise 5 derece olarak ölçüldü.