Hrant Dink cinayeti davasında yeni gelişme!

Fahrettin Öztürk'ün haberine göre; Duruşmada Dink ailesinin avukatlarıyla sanıkların avukatları hazır bulundu. Dink ailesinin avukatları, mahkemeye sundukları talep dilekçesinde, cinayete giden süreç aydınlatılmadan bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılamayacağını belirterek, MİT Müsteşarı Şenkal Atasungun’un Genelkurmay Başkanlığı’ndan kim tarafından arandığının ve Hrant Dink ile neden görüşülmesinin istendiğinin sorulmasını istedi.
Avukatlar ayrıca 24 Şubat 2004’te Hrant Dink ile İstanbul Valiliği’nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin belge ve bilgilerin de mahkemeye gönderilmesini talep etti. Tutuklu sanıklar suçsuz olduklarını belirterek tahliyelerini talep etti.
27 MART’A ERTELENDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme, dosya kapsamında tutuklu olan yedi sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dink ailesinin avukatlarının tüm taleplerini de reddeden mahkeme, dosyayı mütalaasını hazırlamak üzere savcıya göndererek duruşmayı 27 Mart’a erteledi.
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.