Meclis'ten, Süleyman Soylu'nun yargılanmasına izin yok

Cengiz Karagöz'ün haberine göre; Cumartesi Anneleri’nin 25 Ağustos 2018’de yapmak istediği 700. hafta eyleminde polisin sert müdahalesi sırasında hak savunucusu Aydın Aydoğan’ın kolu kırılmıştı. Söz konusu müdahaleye ilişkin Aydoğan kolluk kuvvetleri ve dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu. Kolluk kuvvetleri ile ilgili dosyada takipsizlik verildi ve dosya Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşındı.
AYM kolluk kuvvetlerinin uyguladığı orantısız güç, toplantı ve gösteri yürüyüş hakkının engellendiği gerekçesiyle hak ihlali kararı verdi. Soylu’yla ilgili davada ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “yetkisizlik” kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu’na gönderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da yetkisizlik kararı vererek konuyu TBMM’ye yönlendirdi.
Aydoğan da Soylu’nun yargılanması için geçen aylarda Meclis’e dilekçe sundu. Meclis dilekçeyi reddetti. Aydoğan’ın konuyu AYM’ye taşıyacağı öğrenildi. Aydoğan, “Meclis istese soruşturma yetkisi için oylamaya gidebilirdi. Ancak bu yetkisini kullanmadı. AYM’ye bireysel başvuru yapacağım. Konunun peşini bırakmayacağım” dedi.
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Benden Söylemesi - anayasa mahkemesinin kararlarını kim kabul edecek anayasa sayesinde görev yapanlarmı?
ramco - HAYAT ONLARA GÜZEL YAPTIKLARI YANINA KAR KALAN BİR DEVİR.KESER DÖNER SAP DÖNER ELBET BU BU DÜNYADA OLMASA BİLE ADALET YERİNİ BULUR.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.