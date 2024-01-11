KOTO, Özel Motorlu Taşıtlar Sürücüleri Kursları’nı istişare toplantısında buluşturdu

YENİ YILIN İLK TOPLANTISI

Kocaeli Ticaret Odası’nın komiteleri, zümre bazında sektörel istişare toplantılarına tüm hızıyla devam ediyor. Sektörlerin güncel sorunlarının ele alındığı toplantılarda, çözüm önerileri de ortak görüşlerle geliştiriliyor. 2024’ün ilk istişare toplantısını Özel Motorlu Taşıtlar Sürücüleri Kursları için düzenleyen KOTO 23. Meslek Komitesi, hem geçtiğimiz yılının değerlendirmesini yaptı hem de 2024 yol haritasını oluşturdu.

SEKTÖRE DAİR KAPSAMLI RAPOR

KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Yılmaz’ın, 23. Meslek Komitesi Başkanı İsmail Aydemir, Meclis Üyesi Handan Kümeli ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantı, sektörün sorunlarının yer aldığı kapsamlı raporun görüşülmesiyle başladı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz, raporun Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, Ulaştırma Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü Eğitim ve Belgelendirme Daire Başkanı Ali Rıza Çelik ve Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü Tehlikeli Yük Taşıma Daire Başkanı Bülent Eyyüpoğlu ile paylaşıldığı bilgisini paylaşarak, taleplerin hayata geçmesi hususunda takipçi olacaklarını belirtti.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLEN KONULAR

Sektör buluşmalarının komite çalışmalarına ışık tuttuğunu ifade eden Yılmaz, Özel Motorlu Taşıtlar Sürücüleri Kursları temsilcilerini komite ile sürekli irtibatta olmaya davet etti. Toplantıda ele alınan raporun konu başlıkları şöyle; kontenjan üst sınırı getirilmesi, haksız rekabetin önlenmesi, demirbaş araç alımlarında ve bunlara alınan yakıtlarda ÖTV desteği sağlanması, teorik ders sınıf sayısının 3’ten 2’ye düşürülmesi, Direksiyon Uygulama Sınav Harçlarının banka kanalları üzerinden yatırılmasının sağlanması, ortak bir taban fiyat belirlenmesi ve belirlenen taban fiyatın denetlenmesi için etkin denetim mekanizmasının kurulması, Valilikler bünyesinde oluşturulan taban ücret tespit komisyon üye sayılarının yeniden düzenlenerek, kamu görevlileri sayıları ile motorlu taşıt sürücüleri kursu temsilcisi sayıları eşit hale getirilmesi, M, A1, A2, A, B1 ve B sertifika sınıfları için en az 1 adet manuel şanzımanlı demirbaş direksiyon eğitim ve sınav aracı bulundurma zorunluluğu kaldırılması, “elektrikli araç” ve “hibrit araç” sürücülerinin eğitimi için gerekli mevzuat ve müfredat çalışmalarının yapılması, kurs müdürlerinin haftalık ders saati sayısının artırılması, ön lisans mezunu yetişmiş tecrübeli personelin kurum müdürü olarak görevlendirilebilmesi, MEB Bünyesinde “Profesyonel Sınav Yapıcı” kadrosu tahsis edilmesi, direksiyon uygulama sınavlarında “Puanlama Sistemine” geçilmesi, motorlu taşıt sürücüleri kurslarının direksiyon sınav katkı payı almalarına imkan sağlanması, direksiyon uygulama sınavlarının denetiminde sabit nokta olarak görevlendirilen kişilerin hayati tehlike arz eden noktalarda görev almalarının sağlanması, ortak sınav ve eğitim güzergâhları belirlenmesi, E-Sınav soru bankasında mevcut bulunan soruların yeni değişen müfredata uygun olarak güncellenmesi, eksik ve yanlış olan sorular çıkarılması, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde devlet kurumlarında görev yapan öğretmenlerin çalışma alanına motorlu taşıtlar sürücüleri kurslarının da dahil edilmesi, haksız rekabetin önüne geçilmesi adına dönem açılışları öncesi kurumlardan Vergi ve SGK borcu yoktur belgesinin istenmesi, borcu olan kurumlara dönem açılışına izin verilmemesi, e-sınav harcının kamu bankaları üzerinden kimlik numaraları vasıtasıyla online şekilde ödenebilmesinin sağlanması.