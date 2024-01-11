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BAŞKAN KOCAMAN’DAN REGAİP KANDİLİ MESAJI

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, yayınladığı bir mesajla hemşehrilerinin ve İslâm dünyasının Regaip Kandili’ni kutladı.

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BAŞKAN KOCAMAN’DAN REGAİP KANDİLİ MESAJI mask

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Recep ayı girdiğinde; “Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a kavuştur” şeklinde dua etmiş ve bu kutlu zamanların önemine dikkat çekmiştir.

Zamanın ve mekânın hakkımızda şahitlik yapacağı adalet ve hesap gününde mahcup olmayacağımız bir ömür yaşama gayretimizle ve nesillerimize daha iyi bir dünya bırakma sorumluluğumuzu bilerek Rabbimize hamd ediyoruz.

Bütün İslam âleminin ve hemşehrilerimizin Regaib Gecesini tebrik ediyor, bu gecenin ve mübarek üç ayların Müslümanların birlik ve dirliğine, insanlığın kardeşlik, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.
# Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Regaip Kandili, dünya

11 Oca 2024 - 09:49 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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Yorumlar

(1)
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Turanoğlu - Ey güzel insan seninde kandilin mübarek olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Ocak 10:57

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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