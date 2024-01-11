BAŞKAN KOCAMAN’DAN REGAİP KANDİLİ MESAJI

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Recep ayı girdiğinde; “Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a kavuştur” şeklinde dua etmiş ve bu kutlu zamanların önemine dikkat çekmiştir.

Zamanın ve mekânın hakkımızda şahitlik yapacağı adalet ve hesap gününde mahcup olmayacağımız bir ömür yaşama gayretimizle ve nesillerimize daha iyi bir dünya bırakma sorumluluğumuzu bilerek Rabbimize hamd ediyoruz.

Bütün İslam âleminin ve hemşehrilerimizin Regaib Gecesini tebrik ediyor, bu gecenin ve mübarek üç ayların Müslümanların birlik ve dirliğine, insanlığın kardeşlik, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.