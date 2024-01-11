Başiskele’de bu kış da her ev sıcacık olacak 

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla gönülden işler yapan Başiskele Belediyesi, ilçedeki dar gelirli ailelerin yaz kış demeden yanında olmaya devam ediyor. Soğuk kış günlerinde yardıma muhtaç vatandaşlara yakacak odun yardımıyla destek olarak örnek işler yapıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yıl boyunca ilçe genelindeki yere sarkan, kuruyan, devrilme tehlikesi olan ve yol kenarlarında trafiği olumsuz etkileyen ağaç dallarının budanmasıyla oluşan odunlar belediyenin depolarında muhafaza edilirken, kış ayları boyunca vatandaşlara yakacak yardımı olarak dağıtılıyor.
Belediye ekiplerince küçük parçalara ayrılan odunlar çuvallanarak, kışın evlerini soba ile ısıtan ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürülerek teslim ediliyor. Başiskele’de soğuk kış aylarında hiçbir hanenin soğuk kalmaması için vatandaşlara gönülden hizmet veren Başiskele Belediyesi, soğuk havalar sona erene kadar yakacak yardımına devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sadakaya Muhtaç Halk - Halkı sadakaya muhtaç edip sonra sosyal belediyecilik adında halkı kandırmaya o kadar alıştınız ki! 22 yıldır tek başına iktidarsınız,kendinize saraylar yapacak para yarattınız ama halkın iş imkanı olabilecek fabrikaları kapattınız.Sekanfabrikası bile tek başına bu kentte 40.000 vatandaşın ekmek kapısıydı.Fabrikaları sattığınız yetmedi köyleri mahalle yaparak suları paralı yaptınız,mazots,gübreye tarım ilaçlarına yaptığınız devasa zamlarla bırakın tarlaları bahçe yapamaz hale geldiler tarımı öldürdünüz,hayvancılığı öldürdünüz,her şey döviz kuru ile alındığı için her gün zamla uyanan halk perişan.Aç,beslenemeyen çocukların gözyaşlarını vicdanınızda hissetmemeniz çok üzücü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.