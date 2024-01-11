Başiskele’de bu kış da her ev sıcacık olacak 

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla gönülden işler yapan Başiskele Belediyesi, ilçedeki dar gelirli ailelerin yaz kış demeden yanında olmaya devam ediyor. Soğuk kış günlerinde yardıma muhtaç vatandaşlara yakacak odun yardımıyla destek olarak örnek işler yapıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yıl boyunca ilçe genelindeki yere sarkan, kuruyan, devrilme tehlikesi olan ve yol kenarlarında trafiği olumsuz etkileyen ağaç dallarının budanmasıyla oluşan odunlar belediyenin depolarında muhafaza edilirken, kış ayları boyunca vatandaşlara yakacak yardımı olarak dağıtılıyor.

Belediye ekiplerince küçük parçalara ayrılan odunlar çuvallanarak, kışın evlerini soba ile ısıtan ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürülerek teslim ediliyor. Başiskele’de soğuk kış aylarında hiçbir hanenin soğuk kalmaması için vatandaşlara gönülden hizmet veren Başiskele Belediyesi, soğuk havalar sona erene kadar yakacak yardımına devam edecek.