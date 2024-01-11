“İl Tüberküloz Kontrol Kurulu”  toplantısı yapıldı

İlimizde tüberküloz faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Kocaeli Eczacı Odası Başkanlığı, Verem Savaş Derneği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kurum temsilcileri ile Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı ve Başkan Yardımcısı, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı, İlçe Sağlık Müdürleri, Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu, Tüberküloz İl Koordinatörü ve Verem Savaş Dispanser Hekimlerinden oluşan İl Tüberküloz Kontrol Kurulu tarafından Valilik Karamürsel Alp Toplantı salonunda 2023 yılı değerlendirmesi ve 2024 yılı planlaması yapıldı.

Toplantı İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan’ın açılış konuşmasının sonrasında, Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. Ahmet Kazım Zorlu’nun tüberküloz hastalığı, tedavisi, korunma yolları hakkında genel bilgiler içeren ve ilimize ait tüberküloz verilerini özetleyen bir sunumla devam etti.

Tüberküloz hastalığının önlenmesinin öncelikli hedefler arasında yer alması gerektiği vurgulanarak, önlenebilir bir halk sorunu olması nedeniyle 2023 yılında yapılmış olan çalışmalar değerlendirildi. Kurul üyelerinin görüş ve önerileri doğrultusunda önümüzdeki yıl yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili kararlar alınarak toplantı sonlandırıldı.