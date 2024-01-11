Büyükşehir hafta sonunda karla mücadeleye hazır

İlimizde yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başlayan kar yağışının kent genelinde hafta sonu etkinliğini arttıracağı tahmin ediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Karla Mücadele Ekipleri tarafından metrolojiden alınan hava tahmin raporları uyarınca gerekli tüm önlemler alınarak ihtiyaç duyulan tüm noktalarda yolların açık tutulması ve buzlanma olmaması için hazırlık yapıldı. İlimizde etkisini göstermesi beklenen kar yağışının yollarda buzlanma ve kapanmaya sebep olmaması için 650 personel, 275 iş makinesi ve araçla tuzlama ve küreme çalışmaları yapılacak.

24 SAAT NÖBET

Büyükşehir’in Karla Mücadele Ekipleri, 12 ilçe merkezi ve köy yollarında yol açma ve tuzlama çalışmaları yaparak ana arterler ve köy yollarını açık tutacak. Yolların kapanmaması, vatandaşların ulaşım noktasında problem yaşamaması için 24 saat nöbette olacak Karla Mücadele Ekipleri; Kartepe Zirve Yolu, İzmit; Santral Rampası, Umuttepe, Miralay Mümtaz Caddesi, Bağçeşme, Arızlı, Gündoğdu, Radar Rampası, Kuruçeşme Toki Konutları, Başiskele; Aytepe Diriliş Kamp Yolu, Baraj yolu-Cami Düzü-Doğantepe-Serinlik Bağlantı Yolu gibi noktalar ve ihtiyaç duyulan tüm noktalarda yolların açık tutulması, buzlanma olmaması için çalışmalarını sürdürecek.

650 PERSONEL 275 ARAÇ

İlimizde etkisini cumartesi günü göstermesi beklenen kar yağışında kent genelinde 275 iş makinesi ve araç ile 650 personel görevde olacak. Bıçaklı tuzlama aracı, grayder, kanal kazıyıcı yükleyici, vinç, ekskavatör gibi iş makineleriyle sahada olacak Karla Mücadele Ekipleri, 30 bin ton buz çözücü tuz rezervine sahip. 18 adet tır sahada tuz nakli için çalışırken tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla yollar güvenli hale getirilecek.

KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMASI

Gölcük; İcadiye-Mesruriye-Ayvazpınar- Hamidiye, İrşadiye-Eriklitepe, Sirretiye-Mahmudiye- Eskiferhadiye-Kampara, Karamürsel; Selimiye-Lütfiye-Sofular- Senaiye-Akçat-İnebeyli- Karaahmetli-Semetler-Çamdibi, Avcıköy-Tahtalı-Kadriye- Senaiye arası ve Fulacık, Karapınar-Sünnibaba -Kavak-Oluklu-Çamçukur- Pazarköy, Gebze; GOSB Işıklar-Pelitli- Palgaz rampası-E.İst.Yolu, TEM Yanyol-Kirazpınar TOKİ-Emlak Konutları-TÜBİTAK Yolu, Şekerpınar Yan Yol-Mollafenari-Cumaköy- Kadıllı-Ovacık-Mudarlı- Tavşanlı-Demirciler-Köseler- Tepecik-Mermerciler OSB-E. İst. Yolu, Körfez; İlimtepe, Belen, Elmacık, Dereköy gibi güzergâhlar ve birçok farklı güzergâhta karla mücadele için hazır bekleyecek ekipler, 24 saat süren iki vardiya ile kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımda olumsuz bir durum yaşanmaması için görev yapacak.

KÖYLERDE TRAKTÖR BIÇAKLARIYLA

Köylerde, Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan traktör kar bıçaklarıyla yollarda kar küreme çalışması yapılıyor. Köy muhtarları koordinatörlüğünde 40 adet traktöre takılan traktör kar bıçaklarıyla köy yolları sürekli açık tutuyor.