Büyükşehir’den gençlere büyük destek

Sporu ve sporcuları destekleme vizyonuyla Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi’nde (SPORTAM) Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme çalışmalarını başarıyla yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spor hizmet alanını genişletti. Bugüne kadar Kocaeli’nin dört bir yanında birçok spor tesisi hizmete açıp, altyapıdan Türk sporuna sayısız sporcu yetiştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Uzun Süreli Sporcu Gelişim Programı (USGEP) ile binlerce gencin kendine uygun spor dalını keşfetmesini sağlarken son yılların önemli konularından birisi olan ücretsiz özel yetenek sınavlarına hazırlık kursları açtı.

BESYO, POMEM, PMYO, PAEM VE PÖH

2023 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bulunan 175 üniversitenin 93’ünde eğitim veren ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO), Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM), Polis Özel Harekat (PÖH), Askeri Okulları ile Spor Liseleri ve Görevde Yükselme Sınavlarına gençler için açtığı ücretsiz özel yetenek sınavlarına hazırlık kursları bu yıl da büyük ilgi gördü. Büyükşehir’in açtığı ücretsiz özel yetenek sınavlarına hazırlık kursları ile sınavlara hazırlanan gençler, desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

GENÇLER HEDEFLERİNE ULAŞTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kurslarında eğitim gören 198 öğrenciden 89’u fiziki yeterlilik sınavlarında başarı gösterdi. 2 aylık hazırlık kursu sonunda bu gençlerden 17’si POMEM, 1’i MSÜ, 4’ü BESYO, 3’ü Spor Lisesi, 5’i de PMYO sınavlarında olmak üzere toplam 30 öğrenci tüm aşamaları tamamlayıp gerek eğitim gerekse mesleki alanlarda hedeflerine ulaştı. 50 kursiyerden 20 kursiyer Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınav barajından elenirken kursa katılım sağlayan 10 kursiyer özel yetenek sınava girmeyi tercih etmemiştir. Sınava girmeye hak kazanan 20 kursiyerden 16’sı fiziksel mülakatta başarılı olurken 5 kursiyer de tüm aşamaları geçti.

HER YIL BİRÇOK GENCİN UMUDU OLUYOR

Son dönemde hayata geçirdiği gençlik projeleriyle adından söz ettiren ve her alanda gençlere önemli destekler veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO), Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM), Polis Özel Harekat (PÖH), Askeri Okulları ile Spor Liseleri ve Görevde Yükselme Sınavlarına gençler için açtığı ücretsiz özel yetenek sınavlarına hazırlık kursları ile her yıl birçok gencin umudu oluyor.

198 KURSİYER KATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılında açtığı Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) alımı için 118 kursiyer, Askeri Okullar alımı için 13 kursiyer, Spor Lisesi alımları için 8 kursiyer, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) alımları için 9 kursiyer, Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) alımları için 50 kursiyer olmak üzere toplamda 198 kursiyer Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kurslarına katıldı.

FİZİKİ YETERLİLİK PARKURLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin özel yetenek kurslarına katılan öğrenciler, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki alanında uzman eğitmenlerin gözetiminde verilen kurslarda, haftanın belli günleri sıkı bir antrenmandan geçti. Koordinasyon parkurları, branş sınavları, dayanıklılık testleri gibi yöntemlerle öğrenci seçen üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO), Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM), Polis Özel Harekat (PÖH), Askeri Okulları ile Spor Liseleri ve Görevde Yükselme Sınavları için gençlere yönelik girmek istedikleri okulun fiziki yeterlilik parkurları oluşturuldu. Adayların çalışmaları İzmit Atletizm Pisti’nde ‘Kondisyon ve Hazırlık Etabı’ ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Vezirçiftliği Spor Salonunda ‘Sınavlara Hazırlık ve Parkur Etabı’ haftanın 5 günü 3 grup halinde dönem sonuna kadar devam etti.