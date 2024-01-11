CHP İzmit Üyesi Taylan Bingöl'den 'ön seçim' açıklaması!

Bingöl'ün açıklamasına göre:

"Yaklaşık bir yıl önce ilk olarak bireysel düzenlediğim, daha sonra CHP Kocaeli'nin birbirinden değerli emektar demokrat üyelerinin omuz vererek büyütüp haklı bir çığlığa evirdiği ÖN SEÇİM talebimiz yetersiz ve eksik de olsa sonunda karşılık buldu. Kocaeli genelindeki örgütlü yapımızın emekleri ile 10 bini aşan CHP Kocaeli üyesi ıslak imzalı ve T.C. Kimlik numaralı dilekçeleri tek tek imzalayarak ÖN SEÇİM isteğini yazılı olarak kayıt altına aldı. Bu kentteki sarsılmaz duruşumuza güvenerek 10 bini aşkın dilekçelerini bizlere emanet eden üyelerimizin haklı taleplerini karanlık ellerin devreye girmesi sonucu önceki dönem CHP Genel Başkanı'na iletemesek de yeni dönemde amacımıza ulaştık.

Dün aldığımız bilgiye göre CHP Genel Merkezi; CHP Kocaeli üyelerinin haklı talebine, özellikle İzmit için CHP üyelerimizin aday belirleme yönteminden duydukları rahatsızlığa kayıtsız kalmayarak CHP TÜZÜĞÜNÜN AMİR HÜKMÜNÜ VE OLMASI GEREKENİ uygulama kararı almıştır. Bu görece başarı T.C. Kimlik numarası ve ıslak imzası ile elini taşın altına koyan CHP Kocaeli üyelerinindir. CHP Kocaeli üyeleri yavaş yavaş ve yetersiz de olsa artık değişimi Kocaeli'de başlatmıştır. "Ön seçim talebim neticesinde bu akşam Sayın Genel Başkanın MYK'da "belediye başkanı istedi" diyerek ön seçim kararı vermesi..." gibi üstenci ve CHP Kocaeli üyelerinin iradesini, CHP Tüzüğünü yok sayan cümleler sadece bireysel şov ve demagojidir.

Umudum o ki ÖN SEÇİM taleplerini dile getiren CHP Kocaeli üyeleri bu değişimi CHP Kocaeli örgütlerinde de gösterecektir. Zira 2013 yılında yapılan ve CHP Kocaeli tarihine kara leke olarak geçen ön seçimin aktörleri yine aynı!

Yetmez ama evet! diyerek ön seçim kararı alınan bölgelerdeki tüm üyelerimizi sadece sandık başına sadece oy vermeye değil sandıkları beklemeye de davet ediyorum. Kendi adıma söz veriyorum ki; bu günden itibaren, ön seçim takvimi içinde de parti içi demokrasinin ve parti tüzüğümüzün eksiksiz işlemesi için var gücümüzle mücadele edeceğim."