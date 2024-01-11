Başiskele Belediyesi karla mücadeleye hazır

Dün geceden itibaren kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışında 2024 yılının ilk karla mücadele mesaisini gerçekleştiren Başiskele Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hafta sonundan itibaren soğuk ve yağışlı havaya gireceği uyarısının ardından teyakkuza geçti. Başiskele’de yoğun kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla araç ve yaya trafiğinin olumsuz etkilenmemesi adına belediye ekipleri, ilçenin 37 mahallesinde gece gündüz demeden 7 gün 24 saat karla mücadele edecek.

45 ARAÇ VE 130 PERSONELLİK KAR TİMİ

Fen İşleri Müdürlüğü’nün 2024 Yılı Karla Mücadele Programı kapsamında; 12 adet JCB kepçe, 7 adet tuz atma kamyonu, 2 adet yedek tuz atma kamyonu, 4 adet greyder, 2 adet loder, 2 adet kar küreme bıçaklı kamyon, 2 adet ekskavatör, 6 adet sokakları tuzlamak için kamyonet, 8 ekip takip aracı ve toplamda 130 personel görev yapacak. Gece ve gündüz olarak vardiyalı çalışacak ekipler Bahçecik, Yuvacık, Yeniköy, Kullar, Döngel ve Kalıcı Konutlar ekibi olarak 6 bölgede karla mücadele çalışmaları gerçekleştirecek.

1500 TON TUZ HAZIR

Belediye ekiplerince özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı yollar, kaldırımlar, meydanlar, cami avlusu giriş-çıkışları ve merdivenleri, sağlık ocakları giriş-çıkışları, toplu taşıma kooperatifleri giriş-çıkışları mobil ekiplerce kar birikintileri süpürülecek ve buzlanmaya karşı tuzlanacak. İlçenin belirli noktalarında kurulan Karla Mücadele İstasyonlarında toplam 1500 ton tuz depolarda hazır hale getirildi.

ERKEN MÜDAHALE İLE YOLLAR AÇIK OLACAK

Her kış olduğu gibi karla mücadele konusunda örnek çalışmalar sergileyen Başiskele Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, bu kış da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen veriler doğrultusunda erken müdahale ile ilçe merkezi ve yüksek kesimlerde trafikte hiçbir aksaklığa izin vermeyecek.