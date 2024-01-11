BAŞKAN AYGÜN'DEN BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

ADAY ADAYI TANITIM PROGRAMI

31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi siyasi partiler çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Cumhur İttifakı ortaklarından Milliyetçi Hareket Partisi de bu kapsamda bir program düzenledi. MHP Derince İlçe Başkanı Bülent Aykurt ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde Yenikent Kültür Merkezi’nde gerçekleşen 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi Milliyetçi Hareket Partisi Derince Meclis Üyesi Aday Adayı Tanıtım Programı’na katılım yoğun oldu.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan da Milliyetçi Hareket Partisi’nin düzenlediği toplantıya katılarak, programda hazır bulundu. Programda konuşma yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise birlik ve beraberlik mesajı vererek “Cumhur İttifakı, milli birlik ve beraberliğimizin teminatıdır. Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşallah” dedi.