11 Oca 2024 - 10:45- Spor G:

Ramil Şeydayev, Kocaelispor’da!

Önceki gün gazetemizde 2 Azerbaycanlı futbolcu ile görüştüğümüzü belirtmiştik. Bu futbolculardan biri olan Ramil Şeydayev ile anlaşma sağlandı. Futbolcu önümüzdeki günlerde imza için şehrimize gelecek

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Ramil Şeydayev, Kocaelispor’da! mask

1 BUÇUK YILLIK ANLAŞMA

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, devre arası transfer döneminde çalışmalarına devam ediyor. Temsilcimiz son olarak Azerbaycanlı milli oyuncu Ramil Şeydayev ile anlaştı. Kanat forvet mevkiinde oynayan yetenekli oyuncu, Kocaelispor ile 1 buçuk yıllık anlaşma yapmak için şehrimize gelecek. Kocaelispor, Ramil’e 1 buçuk yıllık sözleşme için 850 bin Euro ödeyecek.

KARİYERİ DOLU DOLU

Kocaelispor’un yeni transferi Ramil Şeydayev 27 yaşında Azerbaycan vatandaşı. Ramil bu zamana kadar birçok kulüpte forma giydi. Avrupa kupalarında da boy gösteren Ramil, Zenit, Rubin Kazan, Trabzonspor, MSK Zilina, Karabağ, KS Samara, Dinamo Moskova, Sabah FK ve son olarak Buriram United takımlarında mücadele etti. Oyuncu hem golcü hem de gol attıran kimliği ile ön plana çıkıyor. Çevik ve güçlü olan futbolcu, kariyeri boyunca 302 maça çıktı. Ramil bu karşılaşmalarda 95 gol 27 asist üretti. Ayrıca yeni transferimiz, Azerbaycan Milli Takımı ile çıktığı 59 maçta 10 gol kaydetti.
# RAMİL ŞEYDAYEV, Kocaelispor, yeni, yıllık

11 Oca 2024 - 10:45 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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Yorumlar

(1)
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Murat - Ne para bee, yarım sezon 250 bin €, 8.5 milyon ₺......

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Ocak 11:02

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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