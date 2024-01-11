Ramil Şeydayev, Kocaelispor’da!

1 BUÇUK YILLIK ANLAŞMA

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, devre arası transfer döneminde çalışmalarına devam ediyor. Temsilcimiz son olarak Azerbaycanlı milli oyuncu Ramil Şeydayev ile anlaştı. Kanat forvet mevkiinde oynayan yetenekli oyuncu, Kocaelispor ile 1 buçuk yıllık anlaşma yapmak için şehrimize gelecek. Kocaelispor, Ramil’e 1 buçuk yıllık sözleşme için 850 bin Euro ödeyecek.

KARİYERİ DOLU DOLU

Kocaelispor’un yeni transferi Ramil Şeydayev 27 yaşında Azerbaycan vatandaşı. Ramil bu zamana kadar birçok kulüpte forma giydi. Avrupa kupalarında da boy gösteren Ramil, Zenit, Rubin Kazan, Trabzonspor, MSK Zilina, Karabağ, KS Samara, Dinamo Moskova, Sabah FK ve son olarak Buriram United takımlarında mücadele etti. Oyuncu hem golcü hem de gol attıran kimliği ile ön plana çıkıyor. Çevik ve güçlü olan futbolcu, kariyeri boyunca 302 maça çıktı. Ramil bu karşılaşmalarda 95 gol 27 asist üretti. Ayrıca yeni transferimiz, Azerbaycan Milli Takımı ile çıktığı 59 maçta 10 gol kaydetti.