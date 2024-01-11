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Vukovic: “Teklifi alır almaz geldim”

Kocaelispor’un yeni transferlerinden olan Vukovic, önceki gün düzenlenen antrenman öncesinde basın mensupları ile buluştu. Vukovic, Kocaelispor’dan teklif alır almaz geldiğini, hiçbir şüphe hissetmeden, hiçbir şey düşünmeden direkt buraya gelmeyi kabul ettiğini söyledi

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Vukovic: “Teklifi alır almaz geldim” mask
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“İLK MAÇIMA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM”

Vukovic şu şekilde konuştu: “Öncelikle burada bana göstermiş olduğunuz sıcak karşılama için sizlere teşekkür ederim. Hafta boyunca taraftarlardan aldığım mesajlar beni gerçekten çok mutlu etti. Böylesine büyük bir kulübe geldiğim için ayrıca çok mutluyum. Bir an önce ilk maçıma çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ayrıca ilk transfer teklifini aldığımda da buradan hiçbir şüphe hissetmeden, hiçbir şey düşünmeden direkt buraya gelmeyi kabul ettim.

BÜYÜK HEDEFLERİ OLAN BİR KULÜBE GELDİM

Her zaman büyük ve yüksek hedefleri olan bir kulübe geldiğimi biliyorum. Her zaman üst düzey bir performans ve üst düzey başarıların peşinde koşan bir kulübe geldim. Ben de aslında kişilik olarak ben de aynı karakterdeyim. Ben de o yönde gidiyorum. Günümüz futbolunda bir şeyler için söz vermek zor tabii ki ama şunun söz verebilirim ki tüm takım olarak hedefimiz olan Süper Lig’e sezon sonunda ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

ÇOK ÇABUK KAYNAŞTIM

6 numara benim en iyi oynadığım mevki tabii ki ama orta sahada herhangi bir pozisyonda da oynayabilirim. Fakat en rahat olduğum pozisyon 6 numara. Daha önce takımdan herhangi bir arkadaşımı tanımıyordum. Buraya gelmeden önce Pendikspor'dan takım arkadaşım Nuno, beni Candeias ile tanıştırmıştı. Onunla konuşma fırsatım oldu. Buraya geldikten sonra da oyuncu arkadaşlarımla çok çabuk kaynaştım. Benim yapım bu şekilde. Ben bir takım oyuncusuyum. Burada aile ve sıcak bir ortam var.”

# Kocaelispor, yeni transfer, Vukovic, oldu, büyük

11 Oca 2024 - 10:47 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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