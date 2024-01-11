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Başkan Aygün’den teşkilat buluşmaları

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, teşkilat buluşmaları kapsamında kadın kolları ve ana kademe mahalle başkanları ile bir araya geldi

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Başkan Aygün’den teşkilat buluşmaları mask

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe teşkilatları ile düzenli olarak bir araya gelerek istişarelerini sürdürüyor. Başkan Aygün, bu kapsamda ilk olarak AKP İlçe Başkanı Koray Merdan ile beraber kadın kolları mahalle başkanları ile bir araya geldi. İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu’nun da yer aldığı toplantıda mahalle başkanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Aygün, AKP’nin başarısındaki en önemli unsurlardan birinin kadın kollarının gayretli çalışması olduğunu ifade etti. Başkanlar Aygün ve Merdan sonrasında ilçe binasında düzenlenen toplantıda ana kademe mahalle başkanları ile bir araya geldi. Yeni mahalle başkanlarına mazbatalarının teslim edildiği toplantıda ilçe genelinde gerçekleşen çalışmalar değerlendirildi.
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11 Oca 2024 - 10:52 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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