Bozkurt Uslu'dan ön seçim değerlendirmesi

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Cumhuriyet Halk Partisi’nde ( CHP) aday belirleme süreci devam ediyor. Dün gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) toplantısında 6'sı büyükşehir 15 ilde 242 belediye başkanı belirledi. Toplantıda, Körfez ve İzmit için ise ön seçim kararı çıktı.

OMUZ OMUZA

Körfez Belediye Başkan aday adayı Bozkurt Uslu, " Karar örgütünse biz hazırız. Siyasi hayatım boyunca en çok kullandığım ifadelerin başında örgüt geldi. Çünkü CHP demek örgüt demektir. Parti yöneticilerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle temsilcilerimiz, kanaat önderlerimiz, bunca baskıya ve tehdide rağmen yakasında CHP rozeti taşıyan üyelerimiz… Bizler hep birlikte, yan yana ve omuz omuza vererek örgütü, CHP’yi oluşturuyoruz.

EN DOĞRU KARARI ÖRGÜT VERİR

Eğer varımız yoğumuz, her şeyimiz örgütse, söz konusu ön seçim olduğunda elbette “Başımızla beraber” deyip kulağımız partililerimizin sesine vereceğiz. Diyeceğiz ki: En doğru kararı örgüt verir. Parti Meclisimizin Körfez için aldığı ön seçim kararını desteklerken, “Bu yolda örgütümün verdiği her karar başımın üzerindedir” diliyorum. İlimize, ilçemize ve partimize hayırlı olsun.