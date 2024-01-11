Bozkurt Uslu'dan ön seçim değerlendirmesi

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Cumhuriyet Halk Partisi’nde ( CHP) aday belirleme süreci devam ediyor. Dün gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) toplantısında 6'sı büyükşehir 15 ilde 242 belediye başkanı belirledi. Toplantıda, Körfez ve İzmit için ise ön seçim kararı çıktı.
OMUZ OMUZA
Körfez Belediye Başkan aday adayı Bozkurt Uslu, " Karar örgütünse biz hazırız. Siyasi hayatım boyunca en çok kullandığım ifadelerin başında örgüt geldi. Çünkü CHP demek örgüt demektir. Parti yöneticilerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle temsilcilerimiz, kanaat önderlerimiz, bunca baskıya ve tehdide rağmen yakasında CHP rozeti taşıyan üyelerimiz… Bizler hep birlikte, yan yana ve omuz omuza vererek örgütü, CHP’yi oluşturuyoruz.
EN DOĞRU KARARI ÖRGÜT VERİR
Eğer varımız yoğumuz, her şeyimiz örgütse, söz konusu ön seçim olduğunda elbette “Başımızla beraber” deyip kulağımız partililerimizin sesine vereceğiz. Diyeceğiz ki: En doğru kararı örgüt verir. Parti Meclisimizin Körfez için aldığı ön seçim kararını desteklerken, “Bu yolda örgütümün verdiği her karar başımın üzerindedir” diliyorum. İlimize, ilçemize ve partimize hayırlı olsun.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.