Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA? İşte detaylar...

Henley Pasaport Endeksi, dünyanın en güçlü pasaportları listesini yayınladı.

Euronews'in haberine göre Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya, yeni listede önceki yıllarda birinci olan Singapur ile ilk sırayı paylaştı. Geçen yıl üçüncü sıraya gerileyen Japonya da yeniden zirveye yükseldi.



Henley Pasaport Endeksi ülkelerin pasaportlarını, vizesiz seyahat olanaklarına göre sıralıyor. Her ülke için bilgiler düzenli olarak güncelleniyor.

En üst sırada yer alan ülke vatandaşları, 194 ülkeye vize olmadan girebiliyor. Ekim ayındaki sıralamada Almanya, İtalya ve İspanya ikinci, Fransa ise üçüncü sırada yer alıyordu.

VisaGuide.World tarafından geçen ay yayınlanan bir diğer pasaport sıralaması, vizesiz erişim türüne ve destinasyonun 'önemine' göre puanlama yapmış ve o sıralamada İspanya Singapur'un üzerinde yer almıştı.

İLK 10'DA AVRUPA LİDER

Henley'in yeni 2024 sıralamasında ilk 10'da ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri yer alıyor.

Finlandiya ve İsveç, ekim ayındaki listede üçüncü sırada yer alırken Güney Kore ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada Avusturya, Danimarka, İrlanda ve Hollanda; dördüncü sırada ise Belçika, Lüksemburg, Norveç, Portekiz ve İngiltere yer alıyor. Yunanistan, Malta ve İsviçre ise beşinci sırada yer aldı.

İlk 10'u tamamlayan Çekya ve Polonya altıncı sırada Avustralya ve Yeni Zelanda'ya katılırken; Macaristan yedinci sırada Kanada ve ABD ile beraber; Estonya ve Litvanya sekizinci; Letonya, Slovakya ve Slovenya dokuzuncu; ve İzlanda 10. sırada yer alıyor.

İlk 20'ye giren diğer Avrupa ülkeleri arasında Güney Kıbrıs ve Lichtenstein (12.) Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya (13.), Monako (14.) ve Andorra (19.) var.

Listenin devamında 32. sırada yer alan Ukrayna 'yı 37. sırada Sırbistan, 45. sırada Kuzey Makedonya, 46. sırada Karadağ ve 48. sırada Arnavutluk'un da aralarında bulunduğu bir dizi Balkan ülkesi takip ediyor.

Moldova 49. sırada yer alırken, Bosna Hersek ve Gürcistan 50. sırada, Türkiye 52. sırada, Belarus 64. sırada, Kosova 68. sırada, Azerbaycan 70. sırada ve Ermenistan 74. sırada yer aldı.Listedeki 104 ülke ve bölge arasında Afganistan dünyanın en zayıf pasaportuna sahip ülke olarak en alt sırada yer alıyor. Suriye, Irak, Pakistan ve Yemen de son beşte yer alırken, Somali 99. sırada; Libya, Nepal ve Filistin Bölgesi 98. sırada; Bangladeş ve Kuzey Kore 97. sırada; Eritre ve Sri Lanka 96. sırada; İran, Lübnan, Nijerya ve Sudan ise 95. sırada yer alıyor.

Kaynak: SÖZCÜ