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KOGACE Başkanı Cemal Kaplan'ın annesi toprağa verildi

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) Başkanı Cemal Kaplan'ın 81 yaşındaki annesi Emine Kaplan, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Kaplan, Körfez'de son yolculuğuna uğurlandı

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KOGACE Başkanı Cemal Kaplan'ın annesi toprağa verildi mask

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan'ın annesi Emine Kaplan vefat etti. 6 çocuk sahibi olan 81 yaşındaki Emine Kaplan, bugün öğle namazına mütakip Körfez Çamlıtepe Kemal Sadi Şirin Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze namazına; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Basın Sözcüsü Cem Şakoğlu, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, AKP MKYK Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, MHP Körfez İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, AKP Milletvekilleri; Mehmet Akif Yılmaz, İlyas Şeker, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan, İYİ Parti Körfez Belediye Başkan adayı Azmi Cihat Hatipoğlu, CHP Derince Belediye Başkanı Adayı Sertif Gökçe, CHP Körfez Belediye Başkan adayı Emirşah Torun, AKP İl eski Başkanı Mahmut Civelek, GDK Başkanı Şener Uçan, basın camiası katıldı.
# Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AKP MKYK Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, AKP Milletvekilleri; Mehmet Akif Yılmaz, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İlyas Şeker, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, MHP Körfez İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan, CHP Derince Belediye Başkanı Adayı Sertif Gökçe, İYİ Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Azmi Cihat Hatipoğlu, İzmit Belediyesi Basın Sözcüsü Cem Şakoğlu, AKP İl eski Başkanı Mahmut Civelek, CHP Körfez Belediye Başkan adayı Emirşah Torun, GDK Başkanı Şener Uçan, Fatma Kaplan Hürriyet, chp, çocuk, CHP Körfez, AKP, MHP, İzmit belediyesi, Ticaret

11 Oca 2024 - 14:49 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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