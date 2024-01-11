“Genel merkez kararı bizi de rahatlattı!”

CHP Parti Meclisi’nden çıkan ön seçim kararı ile ilgili olarak gazetemize konuşan CHP Körfez İlçe Başkanı Gülseren Solmaz Altunal, sürecin tüm partililer için hayırlı olmasını diledi ve aday adayı olan isimlere başarılar diledi. Genel merkezin aldığı ve alacağı tüm kararlara saygılı olacaklarını ve buna göre davranacaklarını kaydeden Altunal, açıklamasında şöyle konuştu:
“SANDIK SONUCU KESİN OLUR”
“Genel merkezin kararı açıkçası bizi de rahatlattı. Örgüt olarak burada genel merkezimizi temsil ediyoruz. Partimiz açısından herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Neticede biz örgütüz. Tebliğ yazısı henüz elime ulaşmadı. Gelir gelmez süreci işletmeye başlayacağız. 14 Ocak’ta Ankara’da mitingimiz olacak, o yüzden bu haftaya yetişmez. Sanıyorum 21 Ocak’ta işi bitiririz. Sandıktan çıkacak sonuç kesin olur, kimse itiraz edemez, etmez de… tüm aday adayı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.