“Ön seçimi biz talep ettik”

CHP’nin Körfez’deki belediye başkan aday adaylarından Nurcan Kuşçu, Parti Meclisi’nde alınan ön seçim kararını her koşulda desteklediklerini söyledi. Genel merkeze ön seçim taleplerini toplanan imzalarla ilettiklerini dile getiren Kuşçu, konu hakkında gazetemize yaptığı açıklamasında şöyle konuştu:

“ÖN SEÇİMİ TALEP ETTİK”

“Genel merkez kararı sonrasında açıkçası çok mutlu oldum. Zaten ön seçim bizim istediğimiz bir şeydi. Bizler hem örgüt genelinde ve hem de aday adayları olarak dayatma bir adayla seçim yarışına girmenin yanlış olduğunu düşünüyorduk. Bu düşüncemizi genel merkez yönetimine de iletmiştik. Önseçimin yapılması için de elimizden geldiğini yaptık.

“İLÇEYİ KUCAKLAMALIYIZ”

Bu çalışmalar kapsamında imzalar topladık ve bunları genel merkeze ulaştırarak talebimizi ilettik. En hayırlısı buydu. Biz ilçeyi tamamen kucaklamanın derdindeyiz. AK Parti ve diğer partilerin tabanlarından da oy almak istiyoruz. O yüzden bu bütünlüğün sağlanması çok önemli. Bundan sonra zaten bir arada olduğumuz üyelerimizle daha sık görüşeceğiz, onlara kendimizi anlatacağız. Bu süreci doğru geçirirsek ilçemizle ilgili daha doğru kararlar alırız diye düşünüyorum.