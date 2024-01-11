“Ön seçim kararı keşke daha önce alınsaydı”

İzmit Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ederek CHP’den Körfez Belediye Başkan aday adayı olan Emirşah Torun, genel merkezce alınan ön seçim kararını değerlendirdi. Açıklamasında sosyal demokratların ön seçimden çekinmeyeceğini ve bunu talep edeceğini dile getiren Torun, “Ben de bu kararı destekliyorum. Ancak keşke karar yaklaşık olarak bir ay önce alınsaydı. Şimdiye kadar süreci bitirmiş olurduk” dedi.

“ÖN SEÇİM PARTİLİLERE DESTEK VERMEKTİR”

Torun gazetemize yaptığı açıklamasında “Ön seçim özellikle biz sosyal demokratlar ve CHP kültürü için çok kıymetlidir. Parti tabanının sesini dinlemektir. Partinin üyelerine kıymet verdiğinin göstergesidir. Dolayısıyla bu bizim kültürümüzün olmazsa olmazlarındandır. Tabanın sesi ile hareket etmek önemlidir. Bu açıdan alınan kararı olumlu görüyorum. Ancak zamanlama anlamında keşke bu karar yaklaşık bir ay önce alınmış olsaydı diye düşünüyorum.

“ÖRGÜTÜMÜZE HEYECAN GETİRECEK”

Şayet karar daha önce alınmış olsaydı parti olarak bütün işlemi bitirmiş ve adayımızı belirlemiş olurduk. Neticede ön seçimi biz de istiyorduk. Partinin vereceği karara önem veriyoruz. Genel merkezin verdiği karar saygı duyuyoruz ve destekliyoruz.Bu kararın daha iyi neticeler getireceğine inanıyoruz. Üyelerimizin devreye girmesi parti içinde de bir heyecana ve hareketliliğe sebep olacaktır. Bu da bizi seçimde diri tutacaktır.

“KİM ÇIKARSA ÇIKIP DESTEKLEYECEĞİM”

Seçim sürecinde olacağız. Ön seçim sandığından ben çıkacak olursam diğer arkadaşlarımın bana destek vereceklerini düşünüyorum. Aynı şekilde başka bir arkadaşım aday olarak belirlenirse ben de arkasında duracağım ve bütün gücümle onun için çalışacağım. Körfez ilçemizdeki her bir partilimizden demokrasiye, sahip çıkmalarını,Körfez ilçemizin ve partimizin çıkarlarının esas almalarını istiyorum.

“AKILCIL DÜŞÜNÜLMELİ”

CHP’li her üyemizden kiminle seçimin kazanılacağının hesabının iyi yapmalarını talep ediyorum. Duygusallıktan uzaklaşıp daha realist ve akılcıldüşünülerek seçimin kazanılmasına yönelik karar verilmesi en iyisi olur. Duygusallık olmadan ve ön yargıya düşmeden bir isim desteklenmeli. Körfez ilçemizin demografik yapısı, siyasi kültürü ve ilçenin tüm nitelikleri hesap edilerek somut ve realist bir karar verilmeli” dedi.