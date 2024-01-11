CHP KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI AYNUR VERGİLİ: “Örgüte güveniyorum”

Gazetemize konuşan ve ön seçim kararı hakkında genel bir değerlendirme yapan CHP Körfez Belediye Başkan aday adayı Aynur Vergili, örgüt yönetimlerine ve üyelerine güvendiğini belirterek, “Parti örgütümüzün 30 yıl sonra Körfez Belediyesinin kiminle kazanılacağını iyi hesap edeceklerine inanıyorum” açıklamasında bulundu. Vergili, şöyle konuştu:

“HAK İHLALİ BİTTİ”

“Doğru bir karar oldu. Diğer aday adaylarımız da örgütten destek aldıklarını beyan ediyorlardı. Örgütümüzün 30 yıldır alınamayan Körfez Belediyesini kazanmak için kimin sahada daha çok halka etki edebileceğini, farklı partilerin seçmenlerinden kimin daha fazla oy alabileceğinien doğru şekilde tespit edeceğini düşünüyorum. Bu kararla ayrıca ön seçim olmasını ısrarla isteyen diğer aday adaylarımızın da hak ihlalleri giderilmiş oldu.

“SONUÇTAN ÜMİTLİYİM”

“Ön seçimin 21 Ocak gibi yapılmasını bekliyorum. Bu sürede örgütümüze kendimizi tanıtacağız, anlatacağız. Körfez ilçemizin seçmen yapısı belli. Genel olarak sağ tandanslı bir yapı söz konusu. İYİ Parti gibi partilerde siyaset yaptığım için bu açıdan kendimi şanslı görüyorum. Örgütümüzün de seçimin kiminle kazanılacağını gördüklerini, 30 yıl sonra bile kaybedeceksek kendi partilimizle kaybedelim demeyeceğini, aday özellikle şu isim olsun demeyeceklerini biliyorum. Sonuçtan ümitliyim, iyi bir netice alacağıma inanıyorum” dedi.