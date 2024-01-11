Hakan Tanta, “Ön seçimden çıkan karar herkes saygı duyacak”

CHP Parti Meclisi’nde İzmit ve Körfez belediye başkan adayını belirlemek için ön seçim kararına ilişkin İzmit Belediye Başkan Aday adayı Hakan Tanta ön seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ön seçime ilişkin İzmit Belediye Başkan Aday adayı Hakan Tanta, “Biz en başından beri ön seçim istiyorduk. Örgütlerin yıllardan beri olan bir talebi bu. Tüm il ve ilçelerde olmalı. Bu karar sorası partime olan ümidim çok daha fazla arttı. Bir demokrasi şöleni olacaktır. Ön seçimden çıkan karar herkes saygı duyacak ve etrafında toplanacaktır.”ifadelerini kullandı.