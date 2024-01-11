Kocaeli’deki tekstil firması onlarca personel alacak

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre göre Körfez Atalar Mahallesi’nde faaliyet gösteren Zia Moda ve Tekstil firması bünyesinde istihdam etmek üzere yaş ve cinsiyet fark etmeksizin öğrenim seviyesi en az okur yazar olacak şekilde 50 makine dikiş elemanı alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.