İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre göre Körfez Atalar Mahallesi’nde faaliyet gösteren Zia Moda ve Tekstil firması bünyesinde istihdam etmek üzere yaş ve cinsiyet fark etmeksizin öğrenim seviyesi en az okur yazar olacak şekilde 50 makine dikiş elemanı alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.
- Ekonomi
Kocaeli’deki tekstil firması onlarca personel alacak
İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlanan listeye göre Körfez Atalar Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil firması bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda personel alacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.