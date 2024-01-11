İzmit'te 1842 m² tarla mahkemeden satılık

T.C.KOCAELİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/28 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, Durhasan Mahalle/Köy, Harmanlar Mevkii, 7092 Ada, 2 Parsel, tarla vasfında taşınmaz. Köy yerleşim yeri dışında kalmaktadır. Kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup ana yola cephesi bulunmaktadır.

Adresi : Durhasan Mh. İzmit İlçesi Kocaeli

Yüzölçümü : 1.842,27 m2

İmar Durumu: Nazım imar planında "demir yolunda ve tarımsal niteliği korunacak alan"da kalmaktadır.

Kıymeti : 3.131.859,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Karayolları Genel Müdürlüğünün 13/04/2018 tarih 2018/290 Muh.(Kocaeli 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/200 D.İş sayılı kararı) sayılı yazısı ile tapu kaydına 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 31/b maddesi gereğince şerh düşülmüştür. Yapılan yazışmalar sonrası ilgili İdarece şerhin kaldırılması için gerekli işlemlerin yapılacağı cevabi yazı ile Satış Memurluğumuza bildirilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 10:06

Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 10:06

Bitiş Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 10:06

05/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.