İzmit'te 1842 m² tarla mahkemeden satılık

2023/28 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, Durhasan Mahalle/Köy, Harmanlar Mevkii, 7092 Ada, 2 Parsel, tarla vasfında taşınmaz. Köy yerleşim yeri dışında kalmaktadır. Kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup ana yola cephesi bulunmaktadır.
Adresi : Durhasan Mh. İzmit İlçesi Kocaeli
Yüzölçümü : 1.842,27 m2
İmar Durumu: Nazım imar planında "demir yolunda ve tarımsal niteliği korunacak alan"da kalmaktadır.
Kıymeti : 3.131.859,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Karayolları Genel Müdürlüğünün 13/04/2018 tarih 2018/290 Muh.(Kocaeli 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/200 D.İş sayılı kararı) sayılı yazısı ile tapu kaydına 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 31/b maddesi gereğince şerh düşülmüştür. Yapılan yazışmalar sonrası ilgili İdarece şerhin kaldırılması için gerekli işlemlerin yapılacağı cevabi yazı ile Satış Memurluğumuza bildirilmiştir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 10:06
Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 10:06
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 10:06
Bitiş Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 10:06
05/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.