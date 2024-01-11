Karamürsel'de yüksek kesimlerde kar etkili oldu

Kar yağışı, Fulacık, Tahtalı, Başkiraz ve Kadriye mahallerinin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kar kalınlığı, bazı bölgelerde 15 santimetreye ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karamürsel Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.