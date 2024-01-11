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Karamürsel'de yüksek kesimlerde kar etkili oldu

Karamürsel ilçesinde, yüksek kesimlerde kar etkisini gösterdi.

Anadolu Ajansı
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Karamürsel'de yüksek kesimlerde kar etkili oldu mask
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Kar yağışı, Fulacık, Tahtalı, Başkiraz ve Kadriye mahallerinin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kar kalınlığı, bazı bölgelerde 15 santimetreye ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karamürsel Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
# karamürsel, oldu, kar

11 Oca 2024 - 15:33 - Gündem

Muhabir  Anadolu Ajansı

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