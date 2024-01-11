Ulaş Yıldız’dan ön seçim açıklaması

CHP Parti Meclisi’nde İzmit ve Körfez belediye başkan adayını belirlemek için ön seçim kararına ilişkin İzmit Belediye Başkan Aday adayı Ulaş Yıldız ön seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ön seçime ilişkin İzmit Belediye Başkan Aday adayı Ulaş Yıldız“Bizim savunduğumuz da ön seçimdi. Adaylık başvurumuzu yaparken de bunu söyledik. Ön seçime dail olup oplmamak konusunda görüşme ve çalışmalarımız devam ediyor. Ekibimizle durumu analiz ediyoruz”ifadelerini kullandı.