CHP Parti Meclisi’nde İzmit ve Körfez belediye başkan adayını belirlemek için ön seçim kararına ilişkin İzmit Belediye Başkan Aday adayı Ulaş Yıldız ön seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ön seçime ilişkin İzmit Belediye Başkan Aday adayı Ulaş Yıldız“Bizim savunduğumuz da ön seçimdi. Adaylık başvurumuzu yaparken de bunu söyledik. Ön seçime dail olup oplmamak konusunda görüşme ve çalışmalarımız devam ediyor. Ekibimizle durumu analiz ediyoruz”ifadelerini kullandı.
- Siyaset
Ulaş Yıldız’dan ön seçim açıklaması
CHP’den İzmit Belediye Başkan aday adayı Ulaş Yıldız ön seçim kararını değerlendirdi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.