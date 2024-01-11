Kocaeli Şehir Hastanesi vatandaşları çileden çıkarttı!

Kocaeli Şehir Hastanesi açıldığı günden bu yana sorunların ardı arkası kesilmiyor. Vatandaşlar bir internet sitesi üzerinden hastanenin yetersiz olduğuna dikkat çekerek mağduriyetlerini dile getirdi. İşte o şikayetlerden bazıları;
DOKTOR VAR DEMEYE BİN ŞAHİT
İrem kullanıcı isimli vatandaşın şikayeti: Acile muayene olmak işin 2 saat bekledik. Yani koskoca havaalanı gibi bir hastane açmışsınız güya çok kapsamlı ya. Acile 1 tane doktor koymuşsunuz 3 saatte sıra geldi resmen bu kadar da olmaz. 5 tane muayene odası var 1 tanesi açık. Doktor var demeye bin şahit ister
RESMEN PERİŞANLIK
Zeynep kullanıcı isimli vatandaşın şikayeti: Bütün çocuk acilleri kapatıp insanları Şehir Hastanesi'ne yönlendirdiniz. Ama iki tane Doktor var. Kaç tane ilçe var koca İzmit’te iki doktor ne yapsın! Allah aşkına kaç saattir sıra bekliyoruz bu virüs bu kalabalık içinde ya şu acile birkaç doktor daha koyun ya da başka bir çocuk acil açın. Herkesin özel hastaneye verecek parası yok! Resmen perişanlık. Sağlık sistemini rahatlatmak güzel bina yapmakla olmuyor.
HİZMET ETMEKLE YÜKÜMLÜ
Murat kullanıcı isimli vatandaşı şikayeti: İstanbul’dan geldik buraya acil bir durumdan dolayı. Perinatoloji bölümünden bir doktor, parmağının ağrıdığı için bakamayacağını söyledi. Devlet memuru, sonuçta halkın ödediği vergilerle maaşını alıyor ve halka hizmet etmekle yükümlü. Eğer en küçük bir hakkım ihlal ediliyorsa, bu durumdan dolayı üzgünüm.
1 GECEDE 5 KAN ÖRNEĞİ
Cemre kullanıcı isimli vatandaşın şikayeti: Bu kadar olumsuz bir hastane deneyimi yaşadığımı hatırlamıyorum. Hemşireler ve doktorlar yüzünden ayrı ayrı zorluklar yaşadık. Babamın kalp ağrısı sebebiyle bir gecede beş kez kan örneği alındı ve ardı ardına EKG yapıldı; ancak yine de bir sonuç elde edilemedi. Akşam 7'de gittiğimiz hastaneden sabah 6'da ayrıldık ve sonunda sadece kardiyoloji bölümüne gitmemiz söylendi. Bu durumda yapılması gerekenleri yapmak istesek de insanlık değerlerimizden ödün vermedik. İnsanların mağduriyetine sebep oluyorsunuz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.