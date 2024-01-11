Gökhan Ercan ön seçim kararını değerlendirdi

CHP Parti Meclisi’nde İzmit ve Körfez belediye başkan adayını belirlemek için ön seçim kararına ilişkin CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ön seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ercan " İlçe kongresinde de ben konuşmamda ön seçim istediğimi söylemiştim. Örgütün içinde olmadığı hiçbir kararı kabul etmeyeceğimizi dile getirmiştik. İstediğimiz olduğu için mutluyuz, adaylarımız da mutlu. Ön seçimden kim çıkarsa örgüt daha çok sahiplenecektir. Çıkan aday için elinden geleni yapar üyeler. Ön seçim için yarın genel merkezle görüşülecek. Önümüzde 1 hafta içinde bu işi bitirmeyi planlıyoruz."şeklinde konuştu