Aferin sana çocuk: Muharrem Tutuş

37 yıllık meslek hayatımızda yemediğimiz küfür, edilmedik hakaret görmedik. Tehditlere zaten alıştım. Bakalım kim götürecek diğer tarafa?.. Nasıl olsa devletin koruduğu falan yok… Hala davamızın düzenlenmesini bekliyoruz. “Geciken adalet, adalet değildir” deyip, hala umutla ekliyoruz. Güpegündüz 7 kişi, ziyarete gelen gazeteciyi sorgusuz sualsiz, topluca dövüyor, ama dimdik duran gazeteci parmağını bile kımıldatmıyor, bunu da uyararak söylüyor, gözü dönmüşler bir adım geri atmıyor, Face’ten açık açık tehdide devam ediyor, ölen bir gazetecinin anısına bile saygısızlık yaparak, bana onu hatırlatıyor. Onlara gereken dersi vermek isteyen benim çevrem ve sevenlerimi uyarıyorum, onlar gibi ‘Vahşileşmeyin’ diye, ama savcı bey hala neyi bekliyor, inanın bilmiyorum. Kentin dört bir yanında, hatta ülkenin dört bir yanında herkes davanın sonucunu soruyor. Avukattan anlaşmamı geri çektim. Kendi kendimi savunacağım… Oraya gelirlerse de yüzlerine iki cümle söyleyeceğim… Ama onların küfür ettiği gibi değil… Terminale gidiş sebebimde söylemek istediğim cümleleri söyleyeceğim… Sonuç da onlar da insan…

Bu yazıyı ne için mi yazdım? Muharrem tutuş için…

Akmeşe çocuğu…

İzmit çocuğu…

AKP ‘den İzmit Belediye Başkanı aday adayı…

Ama afişte yanlışlıkla İzmit Belediyesi aday adayı yazınca ve Yürüyüş Yolu’nda boy gösterince olumsuz eleştirmiştim…

Hiç bir yanıt bile vermedi…

Sabrını denedim…

Yüzde yüz not aldı benden…

Ama onun sevenleri öyle yorumlar yazdılar ki, en büyük zararı bu çocuğa verdiler…

Genç…

Dinamik…

Akmeşe denince akla İbrahim Cankan gelir…

Kent beyefendisi bir ailenin hemşerim olan çocuğudur…

Muharrem Tutuş oralarda büyümüş bir İzmit çocuğudur…

Kandıra’da da İzmit’te de karşılığı hayli yüksek…

Ama o yorumcular zarar verebilirler…

Muharrem Tutuş ile Hoşgör Pastanesi’nin (eski olan asıl mekan) yanındaki iletişimcide karşılaştık…

Karşıma geçti ve “Hakan ağabey nasılsınız… Ben Muharrem Tutuş” dedi…

Öyle içim ısındı ki…

Hoşgörüsüne güvenerek yanağını okşadım…

Biz İzmitliler küçüklerimize böyle yaparız…

“Ağabey ben eleştirilerine sonuna kadar katılıyorum ve gereken dersleri aldım” dedi…

Beni mutlu etti…

Ben ona çok inandım…

Artık bu kentte, “Asarım, keserim, döverim” diye tehditler yok…

Muharrem gibi insanlara ve sözünü tutan adamlara ihtiyaç var…

Aşk olsun sana çocuk, gurur duydum seninle…

Belki oyum yok sana ama, eğer sözlerinde samimiysen., sana bu günü hatırlatmama gerek kalmaz…

Artık dürüst yöneticilere ihtiyacı var bu kentin…

Dürüst ve genç…

Yolun açık olsun çocuk !..

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