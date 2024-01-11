İzmit ve Körfez'de kaç üye oy kullanacak?

CHP Parti Meclisi’nde İzmit ve Körfez belediye başkan adayını belirlemek için ön seçim kararı açıklandı. Karar sonrası ilçe başkanları ile yönetimleri ve aday adayları durumdan memnun olduklarını ifade ettiler. Önümüzdeki 10 gün içinde gerçekleşmesi beklenen ön seçimde İzmit'te 7 bin 409 ve Körfez'de 2 bin 200 üyenin oy kullanacağı öğrenildi