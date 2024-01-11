CHP Parti Meclisi’nde İzmit ve Körfez belediye başkan adayını belirlemek için ön seçim kararı açıklandı. Karar sonrası ilçe başkanları ile yönetimleri ve aday adayları durumdan memnun olduklarını ifade ettiler. Önümüzdeki 10 gün içinde gerçekleşmesi beklenen ön seçimde İzmit'te 7 bin 409 ve Körfez'de 2 bin 200 üyenin oy kullanacağı öğrenildi
11 Oca 2024 - 16:51- Siyaset Güncelleme:
İzmit ve Körfez'de kaç üye oy kullanacak?
Ön seçimde İzmit'te 7 bin 409 ve Körfez'de 2 bin 160 üyenin oy kullanacak
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Ak Partiliydik - CHP bütün Türkiye'de kazansın akp kaybetsin helva dağıtacağım davul zurna çaldaracağım
Kocaeli - Ön seçim talebi olanlar şimdi kuvvetli olanlara destek için çekilirse adalet ölür mü bas bas bağır ön seçim diye şimdi ön seçim deyince ortadan kaybol
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.