11 Oca 2024 - 16:51- Siyaset G:

İzmit ve Körfez'de kaç üye oy kullanacak?

Ön seçimde İzmit'te 7 bin 409 ve Körfez'de 2 bin 160 üyenin oy kullanacak

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri

11 Oca 2024 - 16:51 - Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.635.652 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Ak Partiliydik - CHP bütün Türkiye'de kazansın akp kaybetsin helva dağıtacağım davul zurna çaldaracağım

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 11 Ocak 18:33
01

Kocaeli - Ön seçim talebi olanlar şimdi kuvvetli olanlara destek için çekilirse adalet ölür mü bas bas bağır ön seçim diye şimdi ön seçim deyince ortadan kaybol

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 11 Ocak 17:38

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL