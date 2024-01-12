T.C. GEBZE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2020/191-Ceza Dava Dosyası
KARAR ÖZETİ
Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 2020/191 Esas 2023/7196- Karar sayılı ilamı ilesanık MURAT SAVCI hakkında "Bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan "1 YIL 8 AY 25 GÜN HAPİS CEZASI" kararı verilmiş, ancak sanık aramalara rağmen bulunamamış ve adresi meçhul olduğundan, kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 maddesi gereğince sanığa tebliğ edilmesi, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün sonra ilamın tebliğ edilmiş sayılacağı,tebliğden itibaren 7 (yedi) gün içinde karara karşı istinaf kanun yoluna gidilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 10.01.2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.