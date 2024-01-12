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T.C. GEBZE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. GEBZE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİDosya No : 2020/191-Ceza Dava DosyasıKARAR ÖZETİGebze 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 2020/191 Esas 2023/7196- Karar sa...
T.C. GEBZE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ mask

T.C. GEBZE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No : 2020/191-Ceza Dava Dosyası

KARAR ÖZETİ
Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 2020/191 Esas 2023/7196- Karar sayılı ilamı ilesanık MURAT SAVCI hakkında "Bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan "1 YIL 8 AY 25 GÜN HAPİS CEZASI" kararı verilmiş, ancak sanık aramalara rağmen bulunamamış ve adresi meçhul olduğundan, kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 maddesi gereğince sanığa tebliğ edilmesi, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün sonra ilamın tebliğ edilmiş sayılacağı,tebliğden itibaren 7 (yedi) gün içinde karara karşı istinaf kanun yoluna gidilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 10.01.2024

#ilangovtr

Basın No ILN01965555

12 Oca 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar

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