İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Arslanbey Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Seoil Plastik bünyesinde istihdam etmek üzere cinsiyet fark etmeksizin 18-35 yaş aralığında en az ortaöğretim mezunu olması şartıyla 15 beden işçisi alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinde yapabilecek.
- Ekonomi
Kocaeli’deki plastik firması çok sayıda personel alacak!
İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Arslanbey Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir plastik firması bünyesinde istihdam etmek üzere personel alacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.