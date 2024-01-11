Kocaeli’deki plastik firması çok sayıda personel alacak!

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Arslanbey Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Seoil Plastik bünyesinde istihdam etmek üzere cinsiyet fark etmeksizin 18-35 yaş aralığında en az ortaöğretim mezunu olması şartıyla 15 beden işçisi alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinde yapabilecek.