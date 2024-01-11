- Ekonomi

Kocaeli’deki plastik firması çok sayıda personel alacak!

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Arslanbey Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir plastik firması bünyesinde istihdam etmek üzere personel alacak.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Kocaeli’deki plastik firması çok sayıda personel alacak! mask

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Arslanbey Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Seoil Plastik bünyesinde istihdam etmek üzere cinsiyet fark etmeksizin 18-35 yaş aralığında en az ortaöğretim mezunu olması şartıyla 15 beden işçisi alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinde yapabilecek.

11 Oca 2024 - 17:30 - Ekonomi

Muhabir  Aygün Baş

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