“Sağlıklı Yaş Alma” etkinliğinin üçüncü toplantısı: OBEZİTE VE DİYABET!

Gaziemir Belediye başkanı Halil Arda’nın ev sahipliğini üstlendiği, Gaziemir Belediyesi ve Sağlıklı Yaşıyoruz işbirliğinde düzenlenen “Sağlıklı Yaş Alma” temalı aylık toplantıların üçüncüsü “Obezite ve Diyabet” başlığıyla 14 Ocak Pazar günü saat 13.00-17.00 arasında Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Sağlıklı Yaşıyoruz Kurucuları A. Okan Çağlar ve Nurçin Çağlar etkinliğe dair detayları şu şekilde paylaştı:

“4 saatlik toplantının en az yarısı SORU-CEVAP için ayrılmıştır. Merak ettiğiniz soruların cevaplarını SY Danışma Kurulundaki doktorlardan alabileceksiniz. Moderatörlüğünü Nurçin Çağlar ve Okan Çağlar’ın yapacağı toplantının ikinci yarısında ise katılımcıların soruları cevaplanacak. Toplantı her zamanki gibi ücretsiz ve herkese açıktır. İzmir ve yakın çevresinde oturanları bekliyoruz.”

KONUŞMACILAR VE BAŞLIKLAR:

Nurçin Çağlar (Sağlıklı Yaşıyoruz Kurucusu) “Obezite ve Diyabetten Nasıl Kurtuldum”

A. Okan Çağlar (Sağlıklı Yaşıyoruz Kurucusu) “Onbinlerce İlacın İyileştiremediği Diyabetten Nasıl Kurtuldum?”

Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın (Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi) “Diyabet Yaşam Şekli Sorunu: Vücudunuz size bir şeylerin yolunda gitmediğini anlatmaya çalışıyor.”

Opr. Dr. Sultan Kaya Ünsal (Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi)“Diyabetin Göze Etkileri”

Dr. Vahap Almasulu (Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi) “Çağımızın Salgını Diyabeti Durduralım”