Dolar 30 TL oldu, Nebati'nin o sözleri gündeme geldi

Döviz kurlarında yükseliş, Türk lirasındaki değer kaybı sürüyor. Dolar 30, Euro 33 lira seviyesini geçti.

Dolar ve Euro, Türk Lirası karşısında rekordan rekora koşarken, akıllara eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin

sözleri geldi.

22 Mart 2022'de dolar/TL 14,84 iken Nureddin Nebati katıldığı Anadolu Ajansı yayınında şöyle konuşmuştu:

"Bunlar bekliyorlar dolar kuru 20, 25, 30 lira olacak. Bilerek yayıyorlar. Niye olsun? Zaten Türk Lirası şu an en zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok bir kere. Vatandaş rahat olsun."

Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin açıklandığı 17 Aralık 2021 günü 18 liradan 11 lira seviyelerine gerileyen dolar/TL kuru 2022 yılına 13 lira seviyelerinde başladı ve Mart-Nisan-Mayıs aylarını 14.00 – 14.60 aralığında geçirdi.

DİNLEMEYENLERİN TL'Sİ İKİYE KATLANDI

Ardından yıl boyunca milyarca dolarlık rezerv eriten iktidar kuru uzun süre 18 - 19 lira aralığında sabitledi.

Alınan olağanüstü önlemlere, serbest kur rejimine gerçekleştirilen müdahalelere rağmen 2023 yılına gelindiğinde seçime günler kala TL yeniden değer kaybetmeye başladı. Seçim günü olan 14 Mayıs'ta 19,60 seviyesinde bulunan dolar o tarihten bu yana yüzde 53 değer kazandı.

19 Mart 2022'de "Milli para birimimize lütfen güvenin. Bitti… Türkiye ekonomisini kurtardık elhamdülillah" diyen dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin üç gün sonra 22 Mart'ta “Türk Lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok" sözlerini söylediği günden bu yana ise TL dolar karşısında yüzde 102 değer yitirdi.

Eylül 2023 başından bu yana günlük sınırlı değer kayıplarını sürdüren TL'deki kayıp Aralık ayının ilk yarısında görülen tempoya kıyasla biraz hızlandı.

Dolar/TL bugün 30 seviyesinin üzerinde işlem gördü. Geçen yılın tamamını yüzde 36,6, aralık ayını yüzde 2,2 kayıpla kapatan TL, 2024 başından bugüne yüzde 1,3 değer yitirdi.

Kaynak: SÖZCÜ