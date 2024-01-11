Bir otomobil parçasının değişmesi yerine özel tekniklerle onarımı sayesinde ortalama yüzde 86 tasarruf sağladıklarını söyleyen RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı "Grup şirketlerimiz arasında amiral gemisi konumundaki RS Servis, 2023 yılında 195 bin 800 adet parçanın onarımını gerçekleştirerek ulaşılması zor bir başarıyı elde etti.” açıklamasını yaptı.
- Ekonomi
RS Servis’ten yeni adımlar
Kurulduğu günden bu yana “önce onarım” felsefesiyle ülke ekonomisine 8 Milyar TL’lik tasarruf sağlayan RS Servis, mobil parça onarımı hizmetiyle 2023 yılında ülke ekonomisine toplam 1 milyar 535 milyon 536 bin 453 TL tasarruf sağlamış oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.