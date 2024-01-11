- Ekonomi

RS Servis’ten yeni adımlar

Kurulduğu günden bu yana “önce onarım” felsefesiyle ülke ekonomisine 8 Milyar TL’lik tasarruf sağlayan RS Servis, mobil parça onarımı hizmetiyle 2023 yılında ülke ekonomisine toplam 1 milyar 535 milyon 536 bin 453 TL tasarruf sağlamış oldu.

DİLEK COŞGUN
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RS Servis’ten yeni adımlar mask

Bir otomobil parçasının değişmesi yerine özel tekniklerle onarımı sayesinde ortalama yüzde 86 tasarruf sağladıklarını söyleyen RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı "Grup şirketlerimiz arasında amiral gemisi konumundaki RS Servis, 2023 yılında 195 bin 800 adet parçanın onarımını gerçekleştirerek ulaşılması zor bir başarıyı elde etti.” açıklamasını yaptı.

11 Oca 2024 - 18:43 - Ekonomi

Muhabir  Dilek Coşgun

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