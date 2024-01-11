11 Oca 2024 - 18:43 - Ekonomi

RS Servis’ten yeni adımlar

Kurulduğu günden bu yana “önce onarım” felsefesiyle ülke ekonomisine 8 Milyar TL’lik tasarruf sağlayan RS Servis, mobil parça onarımı hizmetiyle 2023 yılında ülke ekonomisine toplam 1 milyar 535 milyon 536 bin 453 TL tasarruf sağlamış oldu.