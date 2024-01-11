İnsanlık ölmemiş!

Kocaeli’de yol kenarında poşette bulunan yaklaşık 100 bin lira değerindeki altınlar sahibine ulaştırıldı. Çayırova Yeni Mahalle Fatih Caddesi’nde yürüyen Şentürk Daşdemir (59), yol kenarındaki ağaçların arasında bir poşet fark etti.Poşette 19 çeyrek, 1 reşat altını ve ziynet eşyası olduğunu gören Daşdemir, kardeşinin marketine giderek yardım istedi.
BELEDİYE YARDIM ETTİ
Daşdemir ve kardeşi, Çayırova Belediyesiyle iletişime geçti.Daşdemir’in beyanı üzerine yapılan araştırma sonucu altınların sahibi olduğu belirlenen Hakan Pak’a (28) durum bildirilerek belediyeye çağırıldı.Belediye personeline teşekkür eden Pak, altınları bulan Daşdemir’e de çeyrek altın verdi.Şentürk Daşdemir, altınları belediye aracılığıyla sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu söyledi.
ALTINLARIN SAHİBİ MUTLU OLDU
Hakan Pak da altınların kaybolmasının ardından karakola ve belediyeye başvuruda bulunduklarını aktararak, “Çok mutluyum. Bulandan ve getirenden Allah razı olsun.Kimsenin başına böyle bir durum gelmesin. Abi de iyi niyetliymiş. Herkesin karşısına böyle iyi insanlar çıkar inşallah” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.