Fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Yalova merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 5 ay süren çalışmalar sonucu 8 zanlının fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama suçunu işlediklerini tespit etti.
OTEL SORUMLULARI HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
Ekipler, Yalova’nın Çınarcık ilçesi merkezli olmak üzere İstanbul ve Kocaeli illerinde yaptıkları operasyonda şüphelilerin tamamını yakaladı.Fuhşa zorlanan 5’i yabancı uyruklu 6 kadının kurtarıldığı operasyonda kapsamında 45 kişinin ifadesine başvuruldu.Ayrıca, Çınarcık'ta fuhuş için kolaylık veya yer temini yaptığı tespit edilen 3 otelin sorumlularıyla ilgili idari işlem başlatıldı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i savcılıktaki sorgularının ardından salıverildi.Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan S.Ç. ve M.A. tutuklandı, R.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.