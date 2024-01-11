Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile mücadele çalışmaları kapsamında dün Karamürsel ilçesinde şüphe üzerine araç durdurdu. Araçta yapılan aramada; 89 bin 600 boş makaron, 4 bin 324 dolu makaron, 19 kilo kıyılmış tütün, 2 elektronik sigara sarma makinası, 2 kompresör, 233 kaçak puro ve 500 sahte bandrol ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.
- Asayiş
Kocaeli'de 93 bin 924 boş ve dolu makaron ele geçirildi
Kocaeli'de şüphe üzerine durdurulan araçta 93 bin 924 boş ve dolu makaron, 233 kaçak puro ile 500 sahte bandrol ele geçirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.