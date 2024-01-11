Kocaeli'de 93 bin 924 boş ve dolu makaron ele geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile mücadele çalışmaları kapsamında dün Karamürsel ilçesinde şüphe üzerine araç durdurdu. Araçta yapılan aramada; 89 bin 600 boş makaron, 4 bin 324 dolu makaron, 19 kilo kıyılmış tütün, 2 elektronik sigara sarma makinası, 2 kompresör, 233 kaçak puro ve 500 sahte bandrol ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.