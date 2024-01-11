- Eğitim

Üniversite müfredatlarına yapay zeka dersleri eklenecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verilen yapay zeka ve dijital teknoloji derslerinin üniversite müfredatına ekleneceğini açıkladı.

Demirören Haber Ajansı
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Üniversite müfredatlarına yapay zeka dersleri eklenecek mask

YÖK'ten yapılan açıklamada, " Türkiye'nin stratejik alanlarda ihtiyaç duyduğu nitelikli beşeri sermayenin yetiştirilmesi ve üniversite-sektör iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla YÖK ile BTK arasında, BTK Akademi Ders İçeriklerinin Kullanımı Hakkında İş Birliği Protokolü imzalanacak. YÖK'te 16 Ocak Salı günü imzalanacak protokol uyarınca, BTK Akademi tarafından verilen yapay zeka ve dijital teknolojilerle ilgili derslerin üniversitelerin müfredatlarına dahil edilmesi ve bu derslerin kredilendirilerek diploma verilmesi çalışmaları Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda yürütülecek. Öğrenciler dersleri çevrimiçi takip edecek, sınavlar ise yüz yüze gerçekleştirilecek" denildi.

Derslerin sadece üniversitelerdeki dijital teknolojilerle ilgili alanların dışında sosyal, teknik, sağlık ve benzeri alanlar dahil bütün lisans ve ön lisans programlarına yaygınlaştırılması planlanıyor.
# türkiye, sağlık

11 Oca 2024 - 20:47 - Eğitim

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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