BAŞKAN SARI'DAN İKİ İLÇEYE TEBRİK!

"Gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında karara bağlanan Derince ve Gebze ilçesi adaylarımızı tebrik ediyor ayrıca alınan kararla önseçime gidilecek olan İzmit ve Körfez ilçelerimizdeki aday adaylarımıza başarılar diliyorum.

Derince - Sertif Gökçe

Gebze - Nail Çiler"