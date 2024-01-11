BAŞKAN SARI'DAN İKİ İLÇEYE TEBRİK!

"Gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında karara bağlanan Derince ve Gebze ilçesi adaylarımızı tebrik ediyor ayrıca alınan kararla önseçime gidilecek olan İzmit ve Körfez ilçelerimizdeki aday adaylarımıza başarılar diliyorum.
Derince - Sertif Gökçe
Gebze - Nail Çiler"
Gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında karara bağlanan Derince ve Gebze ilçesi adaylarımızı tebrik ediyor ayrıca alınan kararla önseçime gidilecek olan İzmit ve Körfez ilçelerimizdeki aday adaylarımıza başarılar diliyorum.
? Derince - Sertif Gökçe
? Gebze - Nail Çiler pic.twitter.com/3NzuvrHoC9
— Bülent Sarı (@BulentSariCHP) January 11, 2024
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.