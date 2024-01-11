- Siyaset

BAŞKAN SARI'DAN İKİ İLÇEYE TEBRİK!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, Derince ve Gebze ilçesi adaylarını kutlarken ön seçimin gerçekleşeceği İzmit ve Körfez ilçelerindeki aday adaylarını da başarı diledi.

DİLEK COŞGUN
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BAŞKAN SARI'DAN İKİ İLÇEYE TEBRİK! mask

"Gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında karara bağlanan Derince ve Gebze ilçesi adaylarımızı tebrik ediyor ayrıca alınan kararla önseçime gidilecek olan İzmit ve Körfez ilçelerimizdeki aday adaylarımıza başarılar diliyorum.

Derince - Sertif Gökçe

Gebze - Nail Çiler"
# Parti Meclisi, aday, Nail Çiler

11 Oca 2024 - 21:19 - Siyaset

Muhabir  Dilek Coşgun

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