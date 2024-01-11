11 Oca 2024 - 21:31- Spor G:

Mert Çölgeçen: "Bazen vedalar sevgisizlikten değil, çaresizliktendir"

2.Lig’de şampiyonluğun iddialı takımlarından Iğdır FK, Kocaelispor’un genç orta saha oyuncusu Mert Çölgeçen’i transfer etti. Mert Çölgeçen, Kocaelispor'dan ayrıldığına dair bir veda mesajı yayınladı.

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11 Oca 2024 - 21:31 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Mustafa Akyüz - Helal olsun, yolun açık olsun. Başarılar kardeşim. Emeğin’e yüreğine sağlık.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Ocak 22:01

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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