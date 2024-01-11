2024 muayene gecikme cezası ne kadar oldu?

Araç muayenesi

Araçlarını yıllık muayeneden geçirmeyen otomobil sahipleri önce standart bir cezaya maruz kalıyor. Bu ceza belirlenen süre zarfında ödenmediği taktirde cezanın miktarı yükseliyor.

Farklı sebeplerden ötürü araçlarını muayene yaptıramayan otobüs sahipleri güncellenmiş yaptırım ile birlikte 951 TL ceza ödüyor. Araç 1 hafta içinde muayeneden geçtiği taktirde ceza 713 TL’ye düşüyor.

Gecikme bedeli gündeme geldi

Araç muayenesi son derece önemli bir konu olarak dikkat çekiyor. Düzenli olarak araç muayenesini yaptırmayan vatandaşlar için devlet farklı yaptırımlar uyguluyor. Bununla birlikte araç muayenesini yaptırmayan vatandaşlara bir ceza ücreti ödüyor. Bu ceza ücretinin süresini geçirmeleri ile birlikte ek bir maliyet daha çıkarılıyor. Güncellenmiş yaptırım ile birlikte bu tutar 951 TL şeklinde belirlendi. Araç sahipleri araçlarına bir hafta içinde muayeneden geçirirse ise bu ceza oranı düşüşe geçiyor. Düşüş gösteren tutar ise 713 TL oluyor.

Gecikme bedeli muayene süresi içerisinde geçirilen her ay adına muayene ücretinin %5’i kadar oluyor. Gecikme bedeli Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelirler İdaresi Başkanlığı üzerine aktarılıyor.

Araç muayene ücretleri güncellendi

Her yıl ödenen araç muayene ücretlerinde 2024 yılı için de bir güncelleme söz konusu oldu. Motosiklet, motorlu bisiklet ve traktör için muayene ücreti 927 TL olarak belirlenirken otomobil, kamyonet, minibüs ve römork gibi arazi taşıtları için 821 TL olarak belirlendi.

Kamyon, çekici, otobüs ve tır adına bu tutar 2.432 TL oldu. Araç muayene ücretleri ise hem kredi kartı hem de nakit olarak ödenebiliyor. Kredi kartıyla ödeme yapılması durumunda ise ek bir komisyon ücreti talep ediliyor. Muayene süresi geçen araçlardan her ay adına muayene ücretinin %5 oranında bir ceza kesiliyor.

Kaynak: PARA DURUMU