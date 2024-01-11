Vizyona 7 yeni film giriyor!

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 7 film vizyona girecek.

Kolpaçino serisinin dördüncü filmi "Kolpaçino 4 4'lük", kendisine haksızlık eden dostlarıyla hesaplaşmaya karar veren Özgür'ün hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Şafak Sezer'in, senaryosunu yazıp Aydemir Akbaş ile başrolünü paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Kamil Çetin oturuyor.

Geniş oyuncu kadrosuyla dikkati çeken filmde İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu, Serdar Ortaç, Saba Tümer, Aşkım Kapışmak, Sadi Celil Cengiz, Serkan Şengül, Ali Çatalbaş, Ömer Kurt, Mete Gök, Kubilay Penbeklioğlu, Abidin Yerebakan, Selim Erdoğan ve Cem Kılıç rol aldı.

"Arıcı: Ölüm Kovanı"

Yılın iddialı ilk aksiyon filmlerinden "Arıcı: Ölüm Kovanı", eski bir özel servis ajanı olan Adam Clay'ın sevdiği insanların dolandırılması üzerine intikam almasını anlatıyor.

Jason Statham, Jeremy Irons, Emmy Raver-Lampman, Josh Hutcherson, Bobby Naderi, Minnie Driver ve Phylicia Rashad'tan oluşan usta oyuncu kadrosuna sahip film, "Beekeeper" olarak bilinen, arıcılık mitolojisine derinden bağlı güçlü ve gizli bir örgütün eski bir ajanının başından geçenlere odaklanıyor.

"Narsistle Aşk"

Virginie Efira, Melvil Poupaud ve Dominique Reymond'un rol aldığı Fransız yapımı "Narsistle Aşk", kendisi için ideal eşini bulduğunu düşünen ancak zaman içinde çok tehlikeli bir adamla toksik bir ilişki içinde hapsolduğunu fark eden bir kadının yaşadıklarını konu alıyor.

"Tay 2: Ebabil Takımı"

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek TRT ortak yapımı "Tay" filminin ikincisi "Tay 2: Ebabil Takımı", Kudüs'ten Mekke'ye macera dolu bir yolculuğa seyircilerle buluşturuyor.

Ulak atı olmaya çalışan Tay'ın hikayesini beyaz perdeye yansıtan ve Nurullah Yenihan'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde, cesaret, dostluk ve kararlılık gibi değerler hikaye üzerinde vurgulanıyor.

"3391 Kilometre"

Haftanın dram türündeki filmlerinden Deniz Enyüksek yönetmenliğinde vizyona girecek "3391 Kilometre", birbirlerinden kilometrelerce uzakta olmalarına rağmen, sevginin güçlü bağını hissedebilen iki gencin hikayesini sinema perdesine taşıyor.

Yazar Beyza Alkoç'un "3391 Kilometre" adlı kitabından uyarlanan filmin senaryosunu Fulya Özcan kaleme aldı.

"3310'dan Tüm Birimlere"

Mazlum Yiğit'in senaryosunu yazıp yönettiği, Hakan Meriçliler, Hülya Diken ve Ayhan Taş'ın rol aldığı "3310'dan Tüm Birimlere" filmi, bu hafta yerli aksiyon ve polisiye meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Film, Diyarbakır'a atanan ve bir süre halkın içinde gizlenip şehri tanımaya başlayan bir emniyet müdürünün halk tarafından sevilmesinin ardından bu durumun, bazı çıkar gruplarının işine gelmemesiyle taraflar arasında yaşanan gerilimi odağına alıyor.

"Yaşam Koçu"

Doğu Demirkol'un senaristliğinde ve Burak Kuka yönetmenliğinde vizyona girecek haftanın yerli komedi filmlerinden "Yaşam Koçu", kendisini bir anda popüler bir yaşam koçu olarak bulan bir adamın karşılaştığı olaylar etrafında dönüyor.